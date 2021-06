Vilela: "Estoy tranquilo, podemos ganar en Barcelona"

El Palma Futsal no tira la toalla, todo lo contrario. El ánimo está intacto para buscar meterse en su primera final de liga aunque sabe que está a un partido de la eliminación y que se ve obligado a dar un golpe de mano en el Palau Blaugrana para forzar el tercer partido que sería en Son Moix.

Tras el 2-3 del sábado los verdes están aún con más ganas. En líneas generales Antonio Vadillo se mostraba conforme con el nivel dado por su equipo y trata de pulir algunos detalles que costaron goles. La seguridad defensiva es el principal arma este año del Palma Futsal, que tiene algo más de dificultades con el gol. Sólo 67 goles ha encajado en la liga, segundo menos goleado. Claro que su rival, el FC Barcelona precisamente es el menos goleado con 63. Su portero Dídac Plana fue seguramente el más destacado de los azulgrana en Son Moix.

El pívot Rafa Vilela, uno de los jugadores de más potencial y máximo goleador del equipo con 17 tantos esta temporada, cree que perdonaron al Barça: "Cometemos errores que no podemos cometer ante equipos del potencial del Barcelona, pero tenemos condicione para ir y ganar allí, igual que podemos ganar en Palma podemos ganar allá. Fallamos muchos goles en Palma y si corregimos eso podemos ganar, estoy tranquilo".

Sobre si fue tenso el duelo con el azulgrana Coelho, Vilela indicaba que "ne da igual que me empujen, me gusta este tipo de partidos con contacto no me importa. Tenemos que descansar ahora y estamos confiados en ganar en Barcelona.

El técnico Antonio Vadillo ve un duelo "igualado por lo visto, pero hemos de controlar los detalles, se nos ha ido por detalles.Tenemos que seguir buscando que esa suerte nos caiga. Seguir intentándolo. No creo demasiado en la suerte, es una cuestión de calidad y de acierto. Pero si hay una pizca la única forma de buscarla es seguir trabajando en la mejora". El segundo partido es este miércoles a las 20h en Barcelona y lo ofrecerá Teledeporte.

El Palma Futsal se ha llevado una alegría este fin de semana a pesar de su derrota ante el Barcelona y ha sido el ascenso a Segunda División de su filial, el ETB Calvià, que asciende a Segunda División.

?? El @ETB_Calvia@hidrobal Palma Futsal es de Segunda División ??



???? El filial gana 2-3 en Gran Canaria y consigue el ascenso de categoría



???? Hito histórico para el Palma Futsal y para el fútbol sala balear#AscensoaSegunda#CanteraPalmaFutsalpic.twitter.com/jeYPfejxQd — Palma Futsal (@PalmaFutsal) June 13, 2021

El filial del Palma Futsal fue recibido anoche por los aficionados en el aeropuerto tras el ascenso.