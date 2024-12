Vedat Muriqi, dos expulsiones en la primera vuelta de la liga

Vedat Muriqi está teniendo un año raro. Pese a que había dejado buenas sensaciones en el arranque de liga, se le veía físicamente bien, ágil de movimientos pese a su envergadura, las cosas se le han torcido de manera insospechada.

Dos expulsiones en una primera vuelta de campeonato es algo muy poco frecuente, aún menos en un delantero. Pero lo más extraño es cómo se han producido ambas expulsiones. No se puede decir que Muriqi sea un jugador sucio o polémico, todo lo contrario. Es uno de los delanteros más nobles de la liga, maneja su cuerpo bien y es uno de los jugadores que más duelos aéreos gana. Esto le ha penalizado en ocasiones no porque él haga faltas, sino porque los defensas en ocasiones se "cuelgan" en él ante la imposibilidad de ganarle. Lo peor es que muchas veces le pitan falta a él cuando es quien más faltas recibe en esos saltos. Algunos rivales no dudan en exagerar cualquier contacto del delantero para sacarle la falta.

Curiosamente, los dos partidos en los que ha resultado expulsado se han saldado con sendas victorias, en Las Palmas y ante el Girona, hasta el propio técnico Jagoba Arrasate bromeaba el sábado pasado al respecto.

Pero lo más surrealista es cómo se han producido las expulsiones. En Las Palmas fue por una breve peineta contestando a la provocación de Jaime Mata, lo que le llevó incluso a disculparse tras el encuentro por ser un gesto inadecuado sobre todo ante los jóvenes, según reconocía.

Ante el Girona, un lance que pasaba inadvertido para el colegiado, Hernández Maeso y el cuarto árbitro, acabó con su expulsión tras el aviso de Figueroa Vázquez desde el VAR. La acción ocurría en la misma banda de los banquillos, a unos pocos metros del cuarto árbitro y con el colegiado del encuentro bien posicionado también. Muriqi había controlado contra la línea de banda un balón y trataba de protegerlo ante la presión de dos jugadores del Girona, al intentar proteger la posesión su pie se encuentra con el de Bryan Gil con la mala fortuna de que le impacta por encima del tobillo, incluso le deja marca.

Aunque pasó inadvertida para todos la acción, los gestos de dolor de Gil llamaron la atención y la jugada acabó revisándose. Muriqi se iba resignado al ver la segunda roja de la temporada.

"Llevamos cinco expulsiones, a Muri las dos veces que le han expulsado hemos ganado, la semana que viene no podemos hacer ese truco. Me preocupa porque es algo difícil sacar el partido en inferioridad numérica".