"Es una situación triste y que no entendemos"

La polémica normativa de la Federación Balear de Voleibol referente a jugadores que se encuentran entrenando en el CTEIB y que también juegan en un club, en este caso el Gardens Hotels Mallorca Volley sigue estando muy vigente aunque es cierto que este pasado fin de semana, tras la intervención de la Consellería d´Esports i Turisme del Govern Balear, las jugadoras si pudieron disputar partidos pero la realidad es que la federación ha interpuesto un recurso a la resolución de la consellería que paralizaba dicha norma y ahora está por ver que sucederá con la misma.

Dos padres de dos de las jugadoras afectadas han hablado para Deportes Cope Mallorca analizando la situación. "¿Cómo está mi hija? Intentamos que a la niña le afecte lo menos posible e intentamos que en casa no esté ese tema. Lo que pasa es que ella se pasa la semana entrenando y cuando llega el fin de semana tiene que irse a la grada", explica Jaime Llinàs, padre de una de las jugadoras afectadas mientras que Andrés Torres, otro de los padres de una de las jugadoras afectadas indica: "Es una situación bastante triste y que no podemos entender. Llevamos dos años de restricciones con el COVID y consideramos que esto no tienen ningún sentido".

Llinàs, que es una persona muy vinculada al mundo del voleibol asegura no entender la norma. "Puedo entender la finalidad que buscan, el querer equiparar una competición pero jamás podré entender que se quiera equiparar restando a lo que puedes encontrarte. La finalidad de un deportista es competir contra los mejores, no menguar la competición", asegura Llinàs que al igual que Torres lamentan no haber recibido contestación alguna por parte de la federación.

Mientras, la problemática sigue su curso ya que, tal y como recoge Diario de Mallorca, la FVIB envió una circular a los clubes de su Asamblea a la que ha tenido acceso Deportes Cope Baleares en las que puntualiza varios puntos y también acusa a Carles Gonyalons de vulnerar la potestad de la Asamblea y también le acusa de menospreciar a los integrantes de dicha Asamblea. Ahora, está por ver cual será la reacción definitiva de la consellería y que sucederá con esta norma.