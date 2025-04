La UD Ibiza confirma en COPE que sigue con Paco Jémez

Ni hablar de renuncia. La UD Ibiza no ha tomado el testigo entregado por Paco Jémez, quien nada más terminar el partido ante el Marbella del sábado y antes de cualquier pregunta, empezaba diciendo que ponía su cargo a disposición del club.

Jémez entendía que no podía hipotecar al club si él ha perdido la dirección del grupo, de un equipo que ha vuelto a caer en barrena, que no gana. El club sin embargo no contempla el cambio de técnico según pudo saber Deportes Cope Baleares y Paco seguirá hasta final de temporada.

La maniobra del técnico quería provocar una reacción ya fuera del club si entendían que Paco no podía sacar más partido a la plantilla, o quizá también hacia la propia plantilla. El equipo necesita una reacción y tal vez el técnico lo haya buscado de esta manera.

Una UD Ibiza de nuevo plana, sin alma, el equipo ciclotímico que se ha visto esta temporada, capaz de lo peor y también de lo mejor. Paco había conseguido enderezar la temporada poniendo al equipo líder tras siete victorias consecutivas, pero ahora acumulan cinco partidos sin ganar. El ascenso directo se ha escapado y ahora se trata de llegar lo mejor posible al playoff de ascenso.

Días complicados para un equipo que tiene que recobrar la mejor versión de sus jugadores importantes y tener un carácter que no mostró en Marbella.