Treinta euros para ver la Elite Round en Son Moix

Ya hay horarios y precio de entradas para que los aficionados que lo deseen puedan ver en directo la Elite Round de la Futsal Champions League que se disputará en el Palau d´Esports de Son Moix a finales de este mes de noviembre y que determinará si el Illes Balears Palma Futsal accede o no a la Final Four del máximo trofeo europeo por segundo año consecutivo. El club palmesano ha dado a conocer esta mañana tanto los días de partido como el precio además de anunciar que Conectabalear, uno de los patrocinadores principales del equipo, ha adquirido un total de 2000 abonos que regalará a los socios del club.club. "Los socios se van a beneficiar de esta nueva iniciativa

que llevará a cabo la empresa manacorina junto con el club pero para ello tendrán que acudir a las oficinas a lo largo de esta semana en horario de 16:00 a 19:00 horas" ha informado el Illes Balears Palma Futsal en un comunicado

En concreto, poder presenciar todos los partidos de la Elite Round en directo costará un total de 30 euros mientras que en el caso de querer ver solo los partidos que se disputen en los días de competición y no toda la fase costará un total de quince euros siendo esos precios para los aficionados que no sean socios del Illes Balears Palma Futsal o para los socios que no hayan podido disponer de los 2000 abonosa adquiridos por Conectabalear.

TODOS LOS PARTIDOS A LAS 19 HORAS

Por otra parte, el Illes Balears Palma Futsal también ha hecho oficiales los horarios de los partidos que disputará en esta Elite Round. El debut de los mallorquines tendrá lugar el miércoles 29 de noviembre a las 19 horas ante el MNK Olmissun mientras que al día siguiente, los mallorquines se enfrentarán al KSC Lubawa polaco también a las 19 horas. El partido que, sobre el papel, parece más exigente, el enfrentamiento con el HIT Kyiv de Ucrania tendrá lugar el sabado 2 de diciembre a las 19 horas. Cabe recordar que en este caso tan sólo accede a la Final Four el primero de grupo. Además, los de Vadillo, sin apenas tiempo para reponerse de la Elite Round, se desplazarán el domingo 3 a Brasil para disputar el día 7 de diciembre la Copa Intercontinental ante el Cascabel brasileño.