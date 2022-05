Toni Nadal : "Alcaraz será el próximo número uno"

Toni Nadal lo tiene claro. En un acto en el que se ha renovado el acuerdo entre Ok Mobilty y el ATP250 Mallorca Championships, el torneo de tenis que se disputará el próximo mes de junio en Santa ponsa, el que fuera entrenador de Rafael Nadal y es actual director del torneo mallorquín ha asegurado que la eclosión de Carlos Alcaraz en el panorama tenístico mundial y español va para largo y que, de hecho, lo ve como el tenista de referencia en el circuito en las próximas temporadas.

"Carlos Alcaraz será el próximo número uno. No sé cuando lo va a ser pero es un número uno clarísimo. Es un jugador que lo tiene todo, tiene la forma de jugar los golpes... Tenemos a un jugador que va a ser decisivo en el circuito ATP y, además, tendrá la ventaja de no enfrentarse a Federer y Djokovic y eso creo que le facilitará el estar mucho tiempo allí. A los aficionados españoles nos quedan muchos años de poder disfrutar de Carlos Alcaraz", ha explicado Toni Nadal durante la presentación del torneo.

En la misma presentación, Toni Nadal ha reconocido que ve a su sobrino Rafa como "uno de los favoritos para Roland Garros" y ha reconocido haber visto en positivo el regreso a las pistas del de Manacor. "En lo que respecta al propio torneo en sí, Toni Nadal ha confirmado que Roberto Bautista estará en el torneo al igual que Pablo Carreño y Nick Kyrgios señalando también que se sigue en conversaciones con otros tenistas.

Uno de los tenistas que podría estar presente es Medvedev que, además, defendería título. A Edwin Winderfoer, promotor principal del torneo a través de la compañía E-motion, ha querido aclarar que la prohibición a los tenistas rusos y bielorrusos de jugar en Wimbledon y en los torneos británicos "no nos afecta porque no estamos obligados a seguir esa 'norma'. En España y alemania tenemos libertad de inivitar a los jguadores que consideremos", ha explicado Winderfoer mientras que Toni Nadal ha subrayado que "el hecho de que no puedan jugar en Wimbledon si podría facilitar que Medvedev viniese aquí a jugar".