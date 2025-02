Toni Curuné: "No he dimitido, me han destituido"

El mandato de Jordi Horrach al frente de la Federación Balear de Fútbol (FFIB) se vio afectado recién estrenado por el incidente en un partido de juveniles en el que se vio envuelto su vicepresidente, Toni Planells "Curuné", presidente de la Penya Independent.

Un incidente en un partido de juveniles que acabó con tángana entre jugadores le ha costado el cargo, pero las versiones son muy distintas sobre lo ocurrido en aquel Penya Independent-Andratx. Mientras en la expedición andritxola se acusaba directamente a Curuné de haber participado e incluso de agredir a un menor, éste lo niega categóricamente. Curuné no sigue como vicepresidente de la Federación, pero deja claro que no dimitió porque se considera inocente, y que se ha enterado de su destitución por el BOIB (Boletín Oficial de les Illes Balears).

"Hay un documento del boib en el que intentan hacer ver al Govern Balear mi disimión, no la acepta porque no tiene ningún documento firmado por mí. Dos meses después de esto reciben un documento del presidente Jordi Horrach informando de mi cese. Sorprendido, me he enterado de estoy hoy, nadie me ha notificado la decisión de Jordi Horrach de destituirme como vicepresidente. Sorprendido porque siempre he defendido mi inocencia en cuanto a lo que se me acusaba. Padres del Andratx pusieron una denuncia con nombres y apellidos a jugadores de nuestro equipo, que ya no están en nuestro equipo, pero no aparecía mi nombre para nada. Y el señor Jordi Horrach ha tomado esta decisión".

Curuné recuerda que "en un primer momento me presionaron bastante para dimitir, me llamó una persona de la Federación para que le mandara un documento oficial para presentar mi dimisión y yo le dije que no se lo iba a mandar porque no había hecho nada para dimitir. Al no enviarles ese documento entonces cambiaron e hicieron un documento de cese".

El ex vicepresidente se muestra dolido con el presidente Horrach: "le he dado la oportunidad de que fuera él mismo para que recondujera esta situación, si había motivo para echarme que lo expusiera. Ni lo ha dicho ni lo ha expuesto, sólo hay un documento del boib en el que el presidente de la FFIB dice que echa a Curuné de la Federación, sin informarme. Me sorprende bastante cómo se han hecho las cosas".

Añade que "lo que más me duele es que cuando hay un grupo de trabajo, todos somos compañeros, preguntar por lo ocurrido y ver un poco todo. Eso no se ha hecho. Cuando Horrach presentaba su candidatura hablábamos 50 o 60 veces al día para conseguir el máximo de avales. Se me ha puesto en un compromiso, las acusaciones que se vierten contra mí no son ciertas y en ningún momento ha hecho por defender mi nombre, y eso es lo que más me duele, y que mienta a la hora de informar de mi dimisión cuando oficialmente dice muy claro de que es un cese y me echa como vicepresidente de la Federación".