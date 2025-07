Toni Amor: "El fútbol me ha demostrado que es hoy, no pienso más allá del Mundial"

Acaba de conseguir junto a Javier Aguirre la Copa de Oro Concacaf con México. El técnico mallorquín Toni Amor se muestra satisfecho, aún con el cansancio por las celebraciones del título en Houston, donde se ha disputado la final ante el anfitrión, Estados Unidos (1-2).

En un 2025 en el que han conseguido las dos competiciones que han disputado, la Liga de las Naciones y ahora la Copa de Oro, Amor explica en COPE que ante USA han hecho un partidazo, remontando el gol local: "la reacción del equipo ha sido muy buena, ha sido el mejor partido que hemos hecho en la Copa de Oro, ante el rival más duro. Hemos hecho una presión muy alta y robado muchos balones, el equipo ha hecho un partidazo".

El mallorquín explica el ambiente en Houston: "el Estadio estaba lleno, casi todos los partidos era así, aquí hay muchos mexicanos y quieren ver a sus compatriotas, ha sido ambiente más favorable que desfavorable", y recuerda que "no venían de ganar, habían quedado eliminados en primera fase en Copa América, perdieron la final Nations League, es verdad que sí habían ganado la Copa de Oro. Hemos podido ganar los dos títulos y nos da mucha confianza, también para el grupo de aquí al año por delante que nos queda hasta el Mundial. Hemos conseguido una gran familia en la selección, venga quien venga estamos muy contentos de lo que nos dan".

Sobre futuro más allá del Mundial, Amor no lo tiene claro: "me lo preguntan mucho, quiero ir poco a poco. El fútbol me ha demostrado que es hoy, como máximo mañana, quiero ir paso a paso y no me planteo nada aún. Quiero disfrutar el Mundial, encima en México, va a ser muy importante. El tiempo que esté aquí será fabuloso y ya pensaré más adelante".

Aguirre se ha marcado un baile con los jugadores para celebrarlo: "Es un fenómeno, merece la pena celebrarlo porque aunque parece obligación también es importante cómo lo hagas".

Larin.-

Preguntado sobre el delantero Cyle Larin, al que tuvo en el Mallorca y eliminado con Canadá en cuartos de esta Copa de Oro, está sufriendo una crisis de confianza (no ha marcado y además falló su penalti en la eliminación), recuerda que "con el Mallorca hizo un buen gol en el último partido en casa. Con Canadá lo he visto bien los ratos que ha jugado, no siempre ha sido titular. Fue una sorpresa la eliminación de Canadá porque estaba jugando bien".

En torno a la situación en el vestuario del Mallorca con varios jugadores que quieren irse, el ex técnico bermellón dice que "todos tienen contrato en vigor, tienen que hablar los jugadores con el club. El mercado es largo y pueden pasar muchas cosas. Veo que el Mallorca se está moviendo bien y Pablo Torre es un fichaje muy interesante para el equipo. Y si hay movimiento pues los sustituirán de la mejor manera, a veces es bueno cerrar los ciclos en el momento adecuado. Si alguno quiere salir y las dos partes están contentas no veo el problema. Seguro que si es así se reforzarán y habrá una buena plantilla".

Ahora el técnico descansará unos días en la isla.