Stankovic, del no al sí de Luis Aragonés

Jovan Stankovic ha regresado a su segunda casa, Mallorca. El pasado martes asistía al Mallorca-Barcelona y pudo comprobar in situ cómo ha quedado el nuevo Son Moix :"me gustó mucho, ahora es un campo de fútbol", decía quien corrió la banda izquierda como uno de los mejores atacantes de la historia del Mallorca.

El ahora entrenador estuvo también en el Estadio Balear viendo el Atlético Baleares-Ceuta. Ve todo el fútbol que puede, no en vano quiere continuar su carrera como entrenador, que hasta ahora ha tenido dos paradas en España, San Fernando y Águilas. Hasta entonces sólo había entrenado en Serbia y en Montenegro. Su experiencia en el sub 19 del Estrella Roja fue lo que le hizo ver que le gustaba ser entrenador.

Por sus manos pasaron algunos jugadores de una gran generación luego campeona del mundo sub 20 con su amigo Vejko Paunovic, seleccionador sub 20 de Serbia entonces. Entre esos jugadores campeones del mundo, el portero del Mallorca, Rajkovic. Del meta destaca Stankovic su gran tranquilidad y calidad. La afición mallorquinista admira a Rajkovic pero no le conoce mucho por la dificultad idomática, pero afirma Stankovic que tampoco en Serbia daba muchas entrevistas.

Stankovic se muestra ilusionado por volver a entrenar en España. Al San Fernando lo situó en Primera RFEF y al Águilas estuvo a punto de salvarlo, lo cogió colista y acabó bajando en la promoción. El ex jugador bermellón decía sobre el actual Mallorca que Aguirre hizo un gran trabajo pero que a él le gusta un estilo menos defensivo. Dijo sobre la actual temporada que "a Muriqi le conocían menos la pasada temporada y se las llevaba todas, este año le ponen muchas veces dos jugadores. Es un gran delantero pero me gustan más cosas que juego directo al delantero".

Recuerda en la entrevista muchos pasajes de su increíble etapa en el Mallorca, ascenso a Primera, final de Copa del Rey, final de Recopa, tercer y quinto puesto en la liga, centros y goles, fue su mejor etapa como jugador. Y recordaba cómo cuando llegó Luis Aragonés, el técnico le pedía más cosas: "me decía que tenía que hacer más y yo pensaba, qué más tengo que hacer a mi edad. Me acabaron vendiendo porque no me quería. Pero luego Luis me llama para ir al Atlético en Segunda. Fue increíble, creía en mí y ahí sabía que podía rendirle. Es curioso porque al mismo tiempo Cúper me llama para ir al Inter, un grande también. Mi decisión fue ir al Atlético a Segunda".

El serbio mantiene contacto con muchos ex compañeros del Mallorca y citó lo que le influyó en el campo Engonga por su disciplina táctica y sus correciones.

Para escuchar la entrevista aquí está el enlace.