Sin protestas en la selección iraní de fútbol sala de Tayebi y Moslem

El Mallorca Palma Futsal disputa hoy la tercera jornada de liga en Santa Coloma de Gramanet (20:45h), tras conseguir su primera victoria del curso en la pasada jornada ante Inter Movistar. En este encuentro no estarán sus intenacionales iraníes, Moslem y Tayebi, que se encuentra con su selección disputando la Copa de Asia.

En estas dos semanas Antonio Vadillo no podrá contar con estos dos jugadores ya que Irán, actual campeón de Asia, es una de las grandes favoritas al triunfo final. Han empezado con clara victoria el campeonato, al imponerse 5-0 ante Indonesia con goles por cierto de los dos jugadores del Palma. Hoy jugarán ante Taiwán y el siguiente rival de su grupo será el domingo el Líbano. La competición se desarrolla en Kuwait.

Estos días son noticia diaria las protestas que se viven en el enorme e influyente país persa contra la represión de las mujeres. De hecho, la selección de fútbol en su amistoso ante Senegal vistió de negro y escuchó el himno tapando el escudo; según información de agencias se trató de una protesta contra el régimen. Diariamente llegan desde Irán protestas de mujeres y hombres contra la república islamista por la muerte de una mujer en custodia policial, Mahsa Amini, de 22 años, detenida tras vulnerar el códido de vestimenta.

Desde entonces se han sucedido las manifestaciones de mujeres que suben vídeos a las redes sociales quitándose el velo, otras hostigadas por no cubrirse por hombres que las increpan. Ha habido incidentes en la calle entre hombres por ese hostigamiento a las mujeres. En las imágenes del partido no se aprecia ningún signo por parte de la selección de fútbol sala, como sí ocurrió con la de fútbol.

De hecho, los jugadores agradecían a sus aficionados en el pabellón el apoyo.

Por su parte, en el partido de fútbol de la selección iraní contra Senegal los jugadores escucharon el himno vestidos de negro; según se ha dicho a través de información de diferentes agencias como protesta contra el régimen y en apoyo a las mujeres en sus protestas.

El delantero internacional, Sardar Azmoun, del Bayer Leverkusen publicó en sus redes: "Esto no se puede borrar de nuestra conciencia. Qué vergüenza".

Pero después borró su comentario en Instagram, donde es seguido por unos cinco millones de personas, y cuyo contenido desapareció durante varios días. Tras el amistoso con Senegal, en el que Azmoun, que entró en la segunda parte, marcó el gol del empate para su equipo (1-1), su cuenta de Instagram volvió a aparecer y el jugador pidió disculpas por sus posturas. "No me presionaron para que escribiera o borrara un comentario en Instagram. No hay división dentro del equipo. Pido disculpas a mis compañeros de la selección nacional porque mis acciones precipitadas han provocado insultos hacia ellos y han perturbado la paz y el orden dentro del equipo".

Otros grandes nombres del fútbol iraní han seguido su ejemplo, como Mehdi Mahdavikia, excapitán de la selección nacional, que acusó a las autoridades de "ignorar al pueblo". Por su parte, Ali Daei, un jugador mítico en su país, instó al régimen a "resolver los problemas del pueblo iraní en lugar de recurrir a la represión, la violencia y las detenciones".