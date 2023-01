Como el turrón por Navidad, no falla a la cita con el mercado de fichajes el nombre de Kang-In Lee. Desde la llegada del talentoso jugador coreano al Mallorca, no hay mercado de fichajes en el que no se le sitúe en algún equipo. Se le ha situado en Holanda, Francia y por supuesto Inglaterra.

En los últimos días se habla de un posible interés del Aston Villa de Unai Emery y del Newcastle, pero en el Mallorca no tienen por ahora constancia de dicho interés. No hay oferta formal a día de hoy por Lee, lo cual no significa obviamente que no pueda suceder en un mercado al que le restan muchos días de rumores y movimientos por delante.

A nadie se le escapa que Lee puede ser objetivo en cualquier momento por su talento y por ser una oportunidad de mercado ya que su precio de salida no parece muy alto. Se habla de unos 20 millones de euros, cantidad nada despreciable para el RCD Mallorca pero cantidad muy baja para una liga como la Premier. Pero se tiene que producir una apuesta de verdad de alguno de los clubes, y de momento está por ver.

Van a ser semanas de incertidumbre sobre todo para el entrenador del RCD Mallorca, Javier Aguirre, cuyo deseo sería aquello de "virgencita,virgencita, que me quede como estoy", es decir, mantener el actual bloque y no perder a ninguna de sus piezas importantes. No es tanto lo que puede llegar en este mercado al Mallorca como lo que no se vaya. Esa es la gran preocupación del técnico mexicano, que no se debilite el bloque con el que cuenta y que está rindiendo muy bien, más allá de partidos mejores y peores. Ha firmado el mejor arranque en Primera en 16 jornadas desde la 2009-10.