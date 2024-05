Sergi Darder tras su gol en Pamplona: "Fallo lo fácil y hago lo difícil"

Bastaba ver la celebración de Sergi Darder del gol escoltado por su amigo Abdón en el gol en El Sadar para entender la temporada del centrocampista. Cuánta rabia soltaba en ese momento, un instante de euforia tras mucho pasarlo mal durante la temporada, no disfrutar en el campo, y en concreto ayer un partido que se les iba hasta ese gol.

Es el resumen de una primera temporada en el RCD Mallorca en la que se ha autoexigido mucho y le ha salido poco, en la que había muchas expectativas y no ha cumplido con las mismas ante su afición. El jugador es el primero en saberlo y en reconocerlo, más sincero imposible que en Deportes Cope Baleares el pasado 16 de Febrero, antes de clasificar al Mallorca para la final de la Copa del Rey.

Darder estaba teniendo otro partido igual que el resto de la temporada, sin disfrutar, sin pode asociarse, apareciendo incluso por zonas por las que él poco puede aportar, como atacando un espacio. Aguirre le había dado la titularidad en El Sadar, escorado a la izquierda en una medular con tres medios centros, Mascarell, Morlanes y él, pese a lo cual el Mallorca no controlaba el partido.

El remate del gol es excelente pero a pesar de todo no hubiera entrado de no dar en Rubén Peña que estaba por allí en el área. Darder bromeba tras el partido con que esperaba que no se les ocurriera quitárselo, con lo que le ha costado marcar su primer gol con la camiseta del Mallorca. Su gran momento de la temporada fue el penalti definitivo marcado en Anoeta que clasificaba al Mallorca para la final de Copa del Rey. Un Darder que admitía en Movistar que estaban un poco liquidados tras el gran golpe de perder la final de Copa.

Ante los medios del club, el artanenc admitía que el gol le venía muy bien porque está siendo una temporada difícil: "fallo lo fácil y hago lo difícil, es un momento que marca mi temporada. Ha habido momentos en los que he podido dar un paso adealnte y no he sido capaz por pequeños detalles. Este gol lo necesitaba, no me tengo que esconder, ha sido una primera temporada difícil, no la esperada, pero hay que quedarse con cosas positivas también. Ha tardado el primer gol y ojalá no sea el último".

Sobre el punto decía que "sabíamos que ganando estaríamos salvados, el empate no está mal y se ha de valorar en un campo difícil. Pero veníamos a por la victoria. Al final ellos apretaban porque no tenían nada que perder. Hemos tenido 10-15 minutos tras el gol para marcar el segundo".





FOTO: LA LIGA