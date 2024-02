Sergi Darder: "Algunos me han comparado con Kang-In Lee y no soy ese tipo de jugador"

Sergi Darder se abre en Deportes Cope Baleares y expresa todo lo que siente en su primera temporada en el RCD Mallorca, en la que aún no se ha visto su mejor versión. El jugador habla de todo y responde a todo, dice que algunos querían ver a un sustituto de Kang-In Lee cuando él no es ese tipo de jugador, "te diría que soy más parecido a Galarreta" .

Habla con fluidez y transmite la sensación de que necesitaba ser escuchado con atención, expresar todo lo que siente y ha venido sintiendo en sus primeros meses con la camiseta del RCD Mallorca, meses en los que quizá las altas expectativas de la afición y suyas propias han podido pasarle factura. Es uno de los fichajes más caros de la historia del club y encima es para jugar en su tierra, algo que nunca había podido hacer desde que salió con 13 años rumbo al Espanyol.

Y para poner aún mayor dificultad, en un equipo que no juega a partir del balón sino que el Mallorca de Aguirre es un equipo rocoso, que basa en su sistema defensivo su éxito, que suele jugar directo en muchas ocasiones y que aunque ha hecho partidos algo mejores en ese aspecto, no está teniendo fluidez con el balón. Todo eso está haciendo que el artanenc quizá esté sufriendo en su adaptación al equipo, aunque no pone excusas sobre el sistema, pues ya sabía cómo era el equipo al que venía.

Se le nota que no quiere decepcionarse a sí mismo ni a nadie, al club que apostó por él y sobre todo a la afición, deja claro que en el mercado invernal hubo mucha rumorología pero ninguna posibilidad de salir "porque yo no quería oír hablar" de marcharse a los seis meses de haber llegado. Sobre su llegada decía que "llegaban ofertas de equipos y yo le decía a Abdón, quizá será dentro de un par de años. Pero al final quise venir, rechacé cosas deportivas y económicas quizá más fuertes pero fue un esfuerzo por ambas partes".

Analiza que "quizá se espera de mí un jugador que no soy, ha habido gente que me ha comparado con Kang-In Lee cuando diría que soy más parecido a Galarreta. Esperan que marque diferencias con asistencias y goles, que tengo que marcar diferencias ofensivas porque se me ha fichado para eso, pero no soy ese jugador, debo hacer jugar al equipo, y que a un jugador tipo Kang-In le llegue ese balón. Hay dos delanteros y tengo que intentar que le lleguen esos balones, pero no debo hacer ese trabajo de ese jugador. A veces la gente espera unas cosas de ti que no puedes dar. Dicho esto, autocrítica máxima porque en lo que se espera de mí tampoco he estado bien. La culpa es mía por no haber estado a ese nivel que debo dar" y recuerda que en lo que ha hablado "tanto con Javier Aguirre como con Toni Amor yo debo ver el fútbol de cara y estamos de acuerdo en eso".

Relata cómo fue su llegada al RCD Mallorca, todo el empeño que puso en que así fuera y no tiene reparo en contar su experiencia en los últimos años, el sufrimiento con los descensos con el Espanyol, cómo necesitó la ayuda de su psicólogo deportivo porque "me veía como un jugador de tercera regional, mi carrera iba cuesta abajo sin frenos. El primer descenso del Espanyol veía problemas gigantes que no lo eran, me tiraba horas y horas encerrado en una habitación. Era un jugador de primera que en mi cabeza pensaba que no valía ni para jugar en tercera. Te afecta, hay que explicar estas cosas porque se olvida que los jugadores son personas".

En cuanto a las críticas que hay tras cada partido por parte de algunos en las redes, a pregunta del ex jugador y deportista adaptado Rubén Nova, un gran mallorquinista, afirma que "desde que tengo psicólogo no me llega, soy conscieente, no hace falta ser muy listo para saber que no estoy dando el nivel t odavía y que la crítica forma parte de cualquier persona expuesta. Es muy fácil criticar tras un avatar. Fue uno de los primeros temas que hablé con el psicólogo y a los cinco minutos se olvida, ¿esa persona me va a amargar a mí el día? entiendo que la crítica forma parte del fútbol pero que sea desde el respeto. Muchas veces hay 100 comentarios positivos y luego uno negativo y ese sobresale, no te puede afectar".