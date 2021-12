Sedlar, bigoleador inesperado del RCD Mallorca en Copa del Rey

El RCD Mallorca se clasificaba anoche para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey con una goleada por 0-6 en Langreo frente a la UD LLanera. Fue el equipo de primera división que pasó con más holgura anoche y ya espera rival.

Atracón de goles del fútbol balear porque si la noche anterior no hubo fortuna con Andratx a pesar de su épica y UD Ibiza, anoche fueron once goles entre Mallorca y At.Baleares, con la goleada de los balearicos al Getafe 5-0 y ahora el sorteo incluso podría deparar el gran derbi de Palma en la Copa del Rey.

El Atlético Baleares prefiere en principio un grande de la Supercopa como sería el Real Madrid o el Barcelona, ya que entran los cuatro equipos de Supercopa, aunque tampoco hacen ascos a un derbi con el Mallorca que levantaría gran expectación.

En el RCD Mallorca el bigoleador inesperado fue un central, Aleksandar Sedlar, que aparece y desaparece de las alineaciones y a pesar de la mala suerte con las lesiones un jugador apreciado en el vestuario. El serbio anotaba el primer tanto y el tercero en la goleada al Llanera. El jugador se mostraba encantado: "primer gol con esta camiseta, estoy muy contento. Dos goles, ojalá más en el futuro. He rematado solo, el centro de Take espectacular en los dos goles, le tengo que dar las gracias a Take" decía en los medios del club. Sedlar añadía que "en un campo artificial es muy diferente, primero había que meter para que luego fuera más fácil. Ahora ya pensamos en la liga vamos a por tres puntos y un poco de vacaciones".

El técnico Luis García Plaza se deshizo en elogios hacia Sedlar: "me alegro mucho por él que es un jugador no suficientemente valorado. Siempre está ahí para lo que haga falta, de central, de medio o de lateral, se lo merece".

Sobre el formato de Copa se mostró "encantado. He pasado por todas las categorías y me parece correcto y acertado, es una fiesta para estos equipos. Es un acierto que la gente más modesta pueda disfrutar de un equipo de Primera. Cuando estaba en estas categorías no lo viví y ahora sí lo pueden vivir. Lástima que no pasara el Andratx".

Pero además, Mbolula marcaba un golazo desde la frontal y se estrenaban dos canteranos, Javi Llabrés, que gusta mucho a Luis García, y Gayà. El sexto sería obra de Ángel. Llabrés se mostraba feliz: "es un orgullo marcar mi primer gol con el primer equipo, algo increíble. El mister me pidió que hiciera lo que hago siempre, que vaya al ataque, encare y trate de crear ocasiones. No sabía si iba a jugar porque por las fichas sólo podía haber tres en el campo, así que me dijo que según fuera el partido.Todavía no me lo creo, le dedico el gol a mi madre que siempre me dice a ver cuándo marco".

Por su parte Josep Gayà también se lo dedicaba a sus padres "que siempre me han estado apoyando y que habrán pegado un salto viéndome marcar. El partido ha ido bien, en Segovia no fue tan bien. Hoy el equipo estaba más enchufado y se ha reflejado en el marcador. Todos los entrenadores me dicen lo que he de hacer y trato de cumplir en el campo".