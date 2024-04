Sebastià Oliver: "Se nos vendió que todo el fondo sería de mallorquinistas"

La final de Copa del Rey ha sido un éxito indudable por la gran experiencia para los mallorquinistas de verse de nuevo en una final, por la movilización masiva en un desplazamiento complicado, por el apoyo de la afición en La Cartuja a su equipo, por la capacidad del Mallorca para competir ante el Athletic y quedarse cerca del triunfo final.

Pero también ha habido problemas como es natural en un desplazamiento masivo y cuestiones que han generado polémica entre los seguidores. Uno de ellos ha sido el desplazamiento en barco organizado por el Moviment Mallorquinista en el que se vivieron momentos complicados y un viaje en pésimas condiciones en el viaje de ida por tratarse de un barco sin las butacas que se habían vendido. Las escenas de pasajeron durimiendo en el suelo han hecho daño.

Los 800 se pegaron una paliza de campeonato para ir y volver vía Valencia a Sevilla. El Moviment ha puesto esto en manos de servicios jurídicos para emprender acciones contra la naviera, que no es española. El presidente del Moviment, Sebastià Oliver, no ha querido hacer valoración alguna sobre este tema y lo ha dejado en manos del abogado.

En lo que sí ha sido crítico ante los micrófonos de Cope ha sido en el reparto de las entradas por parte de la Federación y también del club. Oliver ha recordado que el CEO del club Alfonso Díaz transmitió de manera rotunda en Cope y otros medios que no habría más que seguidores del Mallorca en el fondo de La Cartuja, que no podrían acceder los seguidores rojiblancos a sus entradas. En caso de que hubiera reventa se anularían dichas entradas.

Pero la realidad no fue así, como se pudo comprobar había seguidores del Athletic, se calcula que entre 1.500 y 2.000 seguidores viendo el aspecto de la grada. Oliver se muestra crítico: "estoy muy enfadado con este tema, se nos vendió a todo el mallorquinismo, se nos dijo que toda la grada serían 20.698 mallorquinistas, a mí no porque nadie me llamó, pero lo dijeron. Estuve en esa grada y fue muy triste ver a tanta gente del Athletic en esa grada. Porque si se nos dice, nosotros teníamos mucha gente de espera y se nos dice que hay unas entradas, a lo mejor toda aquella grada de arriba que eran del Athletic hubieran sido mallorquinistas. Hubiera sido todo rojo, ahora ya no hay nada que hacer. Fue una putada porque hubo algunos momentos de tensión, malestar, y estoy muy enfadado con este tema".

Además, Oliver añade que aquellas colas en Son Moix del último día de venta, que era para no abonados, decía que "esto se tendrá que saber. Todos saben que no estoy para criticar, sólo para defender nuestro escudo, nuestra camiseta y nuestros peñistas, socios y aficonados. El día que no esté para eso me marcho, tampoco estoy para reír las gracias a nadie ni decir sí,si".