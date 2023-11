Scaloni: "Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo"

Sorpresa mayúscula al término del gran clásico del fútbol sudamericano en Maracaná. Tras la victoria de Argentina por 0-1 (Otamendi) ante Brasil, en un duelo accidentado por los incidentes en la grada y que incluso provocó su interrupción, con la retirada provisional de Argentina, la sorpresa saltaba en la rueda de prensa del seleccionador, Lionel Scaloni.

El ex del Mallorca abría un periodo de reflexión al frente de la campeona del mundo y de la copa América, con cuya competición empezó la Scaloneta que inició este ciclo de éxito con la Copa América y el Mundial. Fue en el mismo escenario donde llegaba ese Maracanazo y Copa América para Argentina con Scaloni en el banquillo, donde el técnico pronunciaba estas palabras que han sorprendido en Argentina.

"Ahora toca una cosa importante que quería decir, toca parar la pelota, ponerme a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar, pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni nada por el estilo pero necesito pensar porque la vara está muy alta, está complicado seguir y seguir ganando. Estos chicos lo ponen difícil" ha dicho Scaloni.

El seleccionador añadía que "toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, a los jugadores porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y esté bien. No, no me estoy despidiendo, estoy diciendo lo que está pasando".

Las especulaciones se han disparado de inmediato sobre si puede ser alguna diferencia con la AFA, si puede haber recibido alguna oferta de un club concreto que pueda hacerle dudar sobre su continuidad en la selección, si es una cuestión personal por el desgaste notable que entraña la selección argentina y sobre todo tras el ciclo triunfal de dos títulos consecutivos. Justo antes de la próxima Copa América que se disputará en Estados Unidos, llega por lo tanto este periodo de reflexión del técnico residente en Mallorca.

Mientras, Pablo Maffeo se quedó fuera de la convocatoria. El lateral del RCD Mallorca se ha estrenado en una convocatoria con la albiceleste, Scaloni se ha adelantado a De la Fuente y Spalletti y el jugador bermellón ha conocido a sus nuevos compañeros y ha vivido dos clásicos del fútbol sudamericano ante Uruguay y Brasil, sin llegar sentarse en el banquillo.

Ahora tanto Maffeo como Larin regresarán a la isla y serán los últmos en entrenar a las órdenes de Javier Aguirre, tras haberse incorporado el martes el meta Rajkovic.