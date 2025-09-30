Samú Costa sobre el arranque del RCD Mallorca: "En las primeras seis jornadas no nos reconocíamos"

La primera victoria del RCD Mallorca ha sido un alivio para todo el mallorquinismo, también para los propios jugadores que se veían impotentes en las primeras jornadas y habían acumulado bastante frustración.

El equipo bermellón sólo había sumado sendos puntos en los empates ante Celta y Atlético en Son Moix, acumulaban cuatro derrotas y la última ante la Real Sociedad había hecho mucho daño. Ante el Deportivo Alavés un solitario gol del ahora lesionado Asano y el hecho de mantener la puerta a cero, permitía al Mallorca sumar su primera victoria. Algo más que un triunfo ya que el equipo volvió a mostrarse como un bloque, fue a partir del gol de Asano.

En un Mallorca más solidario, un jugador que al fin ofreció una versión parecida a como se le conocía era Samú Costa. Sobre la crisis del equipo en este duro arranque, el portugués era sincero: "en las primeras seis jornadas éramos un equipo que no se reconocía. Si no tienes confianza como jugador o tácticamente no va bien, tienes que meter intensidad y dar la vida por este club, y no se veía eso. Nadie quiere perder ni caminar en el campo, pero al final te sientes mal y es difícil. Se ha visto un equipo muy diferente, todos hablando en el vestuario, todos queriendo ayudar. Mira a Marc (Domenech) que ha debutado como titular y ha hecho un gran partido. Si toda la gente está metida así al final vamos a ganar todos".

"Soy feliz aquí".-

Samú Costa ha sido uno de los nombres del verano en Mallorca. Su posible salida ha sido algo muy manido durante el largo y tedioso mercado de fichajes, parecía que el jugador estaba decidido a cambiar de aires y que su agencia, la de Jorge Mendes, buscaba destino.

La Premier era el objetivo del portugués, aunque desde Arabia Saudí también se le tenía en cartera. De hecho el Al-Alhi le tuvo en agenda aunque finalmente no hizo ninguna oferta. No hubo de hecho ninguna oferta en firme por el jugador pese a los muchos rumores y movimientos.

Preguntado si está a gusto habiendo continuado en el Mallorca contesta sin dudar: "Sí, soy feliz, he tenido mi situación con el club. El club lo sabe, pase lo que pase yo estoy aquí y voy a dar todo por el club. Tendré buenos momentos o malos momentos pero de mí nadie puede decir que tengo mala actitud, eso no lo admito".