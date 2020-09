Ruben Nova, una historia de superación y vida

Rubén Nova afrontaba un nuevo curso con todas las ganas del mundo tras renovar su contrato con el Andratx. Sin embargo, un accidente de tráfico le obligó a cambiar la perspectiva e iniciar un camino que le ha llevado a Toledo, lugar en donde se encuentra a día de hoy para recuperarse de las secuelas físicas que le ha dejado el accidente sufrido, un accidente que, eso sí, no le ha quitado ni las ganas de vivir ni de seguir haciendo cosas a pesar de los contratiempos que, a día de hoy, su situación le puede causar en el día a día.

"He recibido muchísimas muestras de apoyo, más de las que me esperaba", relata Rubén desde Toledo a Deportes Cope Mallorca. En cuanto a su estado físico apunta: "Me encuentro bien. Cada día voy encontrándome mejor" y añade: "Cuando llegué aquí a Toledo al Hospital de Parapléjicos era un tronco, no podía moverme. Estuve una semana en cama pero luego te ponen en la silla y para adelante". Nova también explica como afronta el día a día y el trabajo que hace con los responsables del hospital.

"Tenemos rehabilitación cada día. Me están enseñando a tener equilibro porque ahora mismo no tengo nada de equilibrio. También te enseñan a ser independiente, a vestirte solo, ducharte solo, pasarte de la cama a la silla solo y de la silla a la cama solo...", comenta el jugador del Andratx que reconoce que "en la rehabilitación además de lo del equilibrio también te ayudan a tener más fuerzas en los brazos porque tienes que valerte de ellos y yo soy grande, mido 1,87 y he de tener fuerza porque tras la operación y el accidente la perdí toda".

Además de la rehabilitación, en el Hospital de Parapléjicos de Toledo también dispone de pistas de distintos deportes para que los pacientes puedan practicarlos. "Realmente viene bien porque te sirve para el equilibrio en la silla cuando tienes que ir a buscar la pelota o cuando te la tiran a un lado u otro. El fin de semana, eso sí, es de descanso, ni fisio ni nada", señala.

Sobre de quien recibe mayor apoyo señala: "Mi familia me está apoyando en todo y también los amigos. La vida no se acaba pasando por lo que yo paso. El mundo no se acaba. Al principio si que se ve todo negro pero a medida que pasan los días y la familia, los amigos y tú pareja están contigo y te ayudan te hacen ver las cosas de otro modo y eso me da fuerzas para esforzarme cada día y salir adelante".