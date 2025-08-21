Los Rodríguez cambian de aires: Adri se estrena con el Zaragoza y Gabriel ficha por el Albacete

Los hermanos Rodríguez han cambiado de aires este verano. Adri, portero de 24 años y Gabriel, central de 20 años, han cambiado de equipo buscando nuevos horizontes y progresar.

En el caso del portero del Alavés, ha llegado cedido al Real Zaragoza para continuar con su progresión y ya se estrenaba el pasado fin de semana en la primera jornada, derrota 1-0 ante la Real Sociedad B en Anoeta. Nada pudo hacer Adri en el magnífico gol del realista obra de Ochieng.

El portero mallorquín está convencido de hacer una buena temporada: "Estoy preparado para jugar en Segunda División. Por eso he venido aquí. Vengo de tres años en un vestuario de Primera División y creo que el año pasado, los dos partidos que pude jugar, demostré que estoy preparado para competir", decía Adrián.

El portero salió de la cantera del RCD Mallorca y fue internacional argentino sub 20 por su ascendencia paterna, después daría el salto a la cantera del Real Madrid, jugaría cedido en el filial del Albacete, y de Valdebebas pasaba a Vitoria.

El Alavés aportaba por el espigado portero (1'95m) para el filial hasta darle un sitio en el primer equipo. La pasada temporada disputaba dos partidos en Primera División a buen nivel con los de Vitoria, con un estreno soñado en el que defendió la portería con uñas y dientes bajo la lluvia y llorando de emoción tras su debut largamente esperado.

Ahora, a los 24 años, su objetivo es consolidarse en la portería, jugar y jugar, y tanto Gabi, técnico maño como Txema Indias, director deportivo del Real Zaragoza, han apostado por el mallorquín, quien por cierto era presentado junto al ex mallorquinista Valery, quien espera tener más éxito esta temporada que en el curso pasado con el Mallorca.

Por su parte el hermano de Adri, el central Gabriel Rodríguez, acaba de fichar por el Albacete tras un año en el filial del Valladolid. La idea es hacerse un sitio en el At. Albacete, segundo equipo que milita en Tercera RFEF, como el Mallorca B. Gabriel luchará por entrar en dinámica de primer equipo de Segunda División. Gabriel también tiene un pinta imponente, mide 1'92m.

El central formó parte del Mallorca juvenil división de honor que lograba la Copa del Rey, un hito histórico de la cantera del club, pero que han emigrado de Son Bibiloni. Casos sonados este verano han sido la marcha de Álex Woiski que ha fichado por River Plate, o Baratucci que se ha marchado al Villarreal.