Rodrigo Pernambuco, primer refuerzo del Urbia Palma

El Urbia Voley Palma ya ha comenzado a dar forma a la plantilla con la que se competirá de cara a la nueva temporada y tras renovar a Gaby del Carmen ayer ha anunciado la llegada de Rodrigo Pernambuco, opuesto brasileño de 23 años que llega procedente del Sporting de Lisboa y que llega para dar un salto de calidad en ataque. Con un físico extraordinario, Pernambuco es letal en la red y ya ha demostrado su poderío y calidad en su corta trayectoria en Europa siendo una de las grandes sensaciones de la liga lusa pese a su juventud.

El atacante asume saber que “aquí estoy en uno de los mejores equipos de España”, es por ello que afirma que “no puedo aspirar a nada por debajo del tercer puesto, de ahí por encima”. Procedente del Sporting de Lisboa, con el que jugó en Europa la pasada temporada, reconoce que todavía “tengo aspectos en qué mejorar, sobretodo, a nivel técnico, físicamente no tanto, pero la parte que tengo que aprender de aquí es la visión de juego”.

Pernambuco también habla sobre su llegada a la Superliga Masculina. "Hay que ser paciente porque no es cualquier liga, no es ninguna broma. Hay que estar bien preparado, con la cabeza centrada porque si no haces las cosas bien dejas pasar la oportunidad. Hay que estar en alerta siempre porque si te despistas una milésima de segundo das un paso atrás”. Pernambuco será presentado en los próximos días e iniciará los entrenamientos con el equipo a partir del martes 25 de agosto, día en el que el equipo palmesano iniciará la pretemporada. Antes, el lunes 24, se someterá a las pruebas médicas junto al resto de sus compañeros.