Rivalidad entre entrenadores, ¿quién tiene razón?

No se trata de que Mallorca y Espanyol pugnaran por ser el mejor equipo de Segunda la pasada temporada y conseguir el ascenso tras haber descendido también ambos al mismo tiemo. Tonterías sobre arbitrajes al margen, una forma como otra de restar mérito al trabajo de los jugadores y el entrenador Luis García, lo cierto es que era inevitable el pique por la simple y nada desdeñable presencia del que había sido entrenador bermellón dirigiendo al rival, y habiéndose marchado con contrato en vigor, Vicente Moreno.

Pero era posible un pique de algunos aficionados con Moreno, de aquellos que se sintieran dolidos por la marcha sin explicaciones del técnico, o quizá entre los gestores del Mallorca y el propio Moreno, tras deteriorarse la relación durante la última temporada. Lo que no era tan previsible era un pique continuo entre Vicente Moreno y Luis García.

Como dos chiquillos, se han enzarzado en la previa del encuentro continuando con algunos intercambios de la pasada temporada. Hay aficionados del Espanyol que consideran que Luis García tiene alguna obsesión con su colega, pero lo cierto es que Moreno ha inciado el fuego cruzado. A su estilo, sin una mala palabra pero reprochando a Sarver y Kohlberg que el equipo no invirtiera hace dos años, Moreno entendió que le condenaron con la planificación, condicionada por la falta de inversión, si bien eso no es del todo cierto.

Porque inversión hubo, no mucha porque tenían un límite de 29 millones de margen salarial, pero hubo. No mucha porque los propietarios no inyectaron ni generaron ingresos como para aumentar ese margen (sí han saneado completamente el club que no es cualquier cosa). El propietario del Espanyol, Cheng Yanseng, sí lo hizo.El Espanyol gastó 40 millones en los fichajes de Raúl de Tomás, Cabrera y Embarba, algo impensable para el Mallorca en estos últimos años como bien apunta Luis García.

Los hechos son los que son, ocurre sin embargo que los profesionales tratan de arrimar el ascua a su sardina y los dos técnicos han entrado en un duelo por demostrar quién ha hecho mejor trabajo. El intercambio de golpes se ha convertido en una lucha de egos, parecen dos periodistas rivalizando por ver quién ha dado una primicia, o dos médicos reprochándose con cuál de los dos ha revivido un paciente o dos abogados intentando dejar claro que uno ha defendido mejor a un cliente que el otro. No se trata de la profesión, se trata de la condición humana, es el orgullo, necesario en la selva del deporte profesional sin duda, pero que a veces se pasa de frenada.

Cada uno vende su producto para su clientela, lo cual hace que la otra clientela, la del otro equipo, se alinee con su entrenador y conviertan una lucha de egos de entrenadores profesionales en un duelo de hinchadas. Nada más lejos de la realidad. Mallorca y Espanyol son dos sufridores del fútbol y de la liga, siempre lo han sido y siempre lo serán. Porque forman parte de esa legión de equipos que luchan por su espacio, por la supervivencia, que han bajado a Segunda y han vuelto. Uno insular, siempre algo alejado de todo el ruido de los grandes asuntos mediáticos del fútbol. Que ha vivido grandes momentos pero que sobre todo ha sufrido y resistido, la resistencia es su bandera, varias veces al borde de la desaparición.

El otro, el Espanyol, muchas veces ninguneado en una gran ciudad por el stablisment y el poder mediático más a gusto en la presencia azulgrana. Sin embargo, el Espanyol resiste, siempre lo ha hecho, por su rica historia, por hundir sus raíces bien en el fondo de la tierra, forma parte del paisaje y del paisanaje, y ha hecho bien en los últimos años, a pesar de la desigualdad con el vecino, en hacer su propio camino. Son por lo tanto dos aficiones que tienen más en común de lo que creen y no sólo por la figura de Vicente Moreno, objeto de debate.

Repasemos hechos. ¿Tiene razón Moreno en lo que dice? en parte. Es cierto que la planificación fue mala hace dos temporadas pero no lo es que no se invirtiera. Se ficharon en propiedad a Budimir por 2.2 millones y Valjent 1.5, además de Salibur, 1 millón. Es verdad que fueron grandes fichajes y aciertos de Recio el delantero y el central,no el medio, que son patrimonio del club que luego ha dado ocho millones en el caso de Budi y uno de los jugadores más carismáticos y de más calidad, Valjent. Un fiasco Salibur, como Trajkovski y otros. Pero no se invirtió más, ni tampoco se gastó un euro en el mercado invernal, incomprensible cuando el equipo ya necesitaba refuerzos urgentes para no descender.

Esos son los hechos. en lo que Moreno sí tiene razón es en la falta de experiencia que tenía aquella plantilla en la primera española. Debutaban muchos jugadores, entre los que estaban y los que llegaban de fuera. Aquel año Moreno se sintió abandonado y lo lleva clavado porque es un descenso, un borrón para cualquier entrenador, algo que le duele.

Sigamos con los hechos. Es cierto que este año el Mallorca ha invertido pero no mucho más que aquel año de Moreno si hablamos de números. El Mallorca está entre cinco y seis millones en fichajes, Greiff, Amath, las fichas son altas de jugadores que estaban y jugadores que han llegado. Otros han llegado a préstamo como Maffeo, Kubo, puede llegar libre Kang In Lee como libre llegó Ángel. No hay que olvidar la inversión el año pasado en Mboula por el que se pagó traspaso. Pero no estamos hablando de una gran inversión en fichajes.

Sí tiene razón Moreno cuando dice que este año el Mallorca tiene más experiencia en la plantilla, han llegado jugadores como Ángel, Costa y Battaglia con experiencia, por ejemplo, además jugadores como Kubo tienen lógicamente un bagaje que no tenían hace dos años, los mismos Raíllo, Valjent, Baba etc. Pero también tiene razón Luis García cuando recuerda que de su once hay algunos que apenas tienen partidos en la liga.

Por lo tanto, alinearse con un entrenador o con otro es más cuestión de colores y simpatía o antipatía que por los hechos. Y los hechos son que Moreno tuvo un ciclo histórico en el RCD Mallorca que nadie le quitará y que acabó mal con un descenso y una salida abrupta teniendo contrato en vigor.

Y los hechos son que Luis García hizo una temporada de récord en el Mallorca logrando el ascenso más holgado de la historia del club y que está mucho más implicado en la planificación de lo que lo estuvo Vicente Moreno, si bien Moreno era informado de todo y daba su opinión, Luis García ha conseguido algo más, tener un papel más activo en el trabajo del director deportivo Pablo Ortells. Nadie podrá negar que la previa de este Mallorca-Espanyol ha sido un rato entretenida.