Reunión de campeones en el Ciutat de Palma

El Real Club Náutico de Palma será testigo de un junte de talentos del remo. La segunda edición del Trofeo Ciutat de Palma de Piragüismo será presentado por la entidad náutica el próximo 9 de octubre en la Sala Magna del RCNP.

Al acto asistirán varias figuras del mundo de la piragua, como el triple medallista olímpico Marcus Cooper y Álex Granieri, doble medallista mundial en el presente año.

La presencia de estos campeones, como la del mallorquín Cooper, evidencia el vínculo del Real Club Náutico de Palma con el mundo del piragüismo. No sólo potencia la imagen balear en este deporte, pues la presencia nacional gana enteros con el catalán Granieri.

Además, en el acto se celebrará la inclusión y el auge de la natación paralímpica, donde el argentino Germán Arévalo (medallista paralímpico en 2024) será la cara visible.

En el encuentro se presentarán los detalles del evento, el programa oficial y el cuadro internacional de participantes que competirán el próximo 11 de octubre en el Parc de la Mar.