Manolo Reina: "Tenemos que devolver a la gente todo lo que no dimos ante el Granada"

Es lo que se le pide a un futbolista profesional, que esté preparado para cuando le toque, más aún en el caso de un portero que cuando no juega no sabe cuándo le puede tocar. Y le tocó en el momento más imprevisto y también de mayor responsabilidad. El descalabro en el Granada provocó cinco cambios en el once de Aguirre en el Pizjuán.

Las novedades fueron Reina, Oliván, Battaglia, Antonio y Ángel, se quedaron fuera jugadores de tanto peso como Baba o Dani Rodríguez, que siempre han sido titulares indiscutibles. El técnico bermellón quiso agitar la coctelera y buscar aquellos que estuvieran mejor de piernas y cabeza para afrontar un desafío tan grande ante el Sevilla. El técnico volvió a proteger el equipo con 5 defensas y tres centrales, recuperó a Oliván, injustamente suplente en el partido anterior, metió a Battaglia en medio, que hizo su mejor partido como bermellón, Antonio por todo el despligue que ofrece, Salva para aportar algo de fútbol y Ángel junto a Muriqi, que siempre se han entendido bien cuando ha jugado el canario.

Pero sin duda el cambio más controvertido era el de la portería porque Reina llevaba sin jugar cuatro meses, desde que Luis García (ayer por cierto estrenándose en Movistar y lanzando palabras de elogio para el portero, en el que ha confiado en el Levante y en el Mallorca) decidió poner al joven Leo Román y pedir el fichaje de otro portero. El capitán bermellón volvió a ser ante el Sevilla el portero que recordaba la afición del RCD Mallorca, un referente. No el portero que se había visto esta temporada y que motivó que fuera relevado.

Sin ninguna duda Manolo Reina es la imagen de este 0-0 en el Sánchez PIzjuán que devuelve a la vida al RCD Mallorca, ahora a dos puntos de permanencia que marca el Cádiz, a la espera del encuentro de hoy ante la Real Sociedad (19h). El portero malagueño sacó varias manos en especial la del minuto 97 de gran portero, a remate a bocajarro de cabeza de En-Nesiry. Anteriormente salvó un mano a mano a Martial estando perfectamente posicionado ocupando el espacio. Antes, en el primer tiempo, se le vio algo más dubitativo en algún centro y Salva Sevilla evitó un gol en la misma línea de gol de Rafa Mir.

El meta mallorquinista ha puesto voz al sentimiento del equipo tras unas horas muy difíciles por el desastre ante el Granada. Reina hablaba como un capitán en Gol: "venimos de una situación muy complicada, el último resultado ante el Granada nos hizo mucho daño. Necesitábamos ganar, no ha podido ser, hemos tenido nuestras opciones, sabíamos que íbamos a sufrir ante el Sevilla, que habría que defender y tener una pizca de suerte. Nos llevamos un puntito, vamos a casa con nuestra gente, tenemos que devolver todo eso que no dimos la semana pasada, seguimos vivos".

Sobre si el empate será bueno o no, el portero afirma que "en Primera de la permanencia al descenso te das cuenta de que son empatitos que sacas por ahí, que nunca cuentas con ellos, y este empate nos hacía mucha falta. Vamos a casa a trabajar bien, a hacer las cosas bien, a estar juntos. Todo el mundo nos daba casi descendidos con razón tras el 2-6, la imagen no fue buena. Pero vamos a dar guerra hasta el final, este escudo se merece un respeto. Borrar no borra lo del sábado, pero se ve que el equipo quiere salvarse, que quiere quedarse, el equipo ha dado la cara, se ha reventado corriendo, lo ha dado todo, a final veremos si sirve".

Finalmente, sobre su intervención decisiva en el 97': "el equipo lleva trabajando noventa y pico minutos, corriendo, y el portero está para parar, no se nos podía ir después de todo el trabajo, de todo el desgaste, es un punto de moral".