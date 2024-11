El regreso de Paco Jémez, ¿qué esperar de su segunda etapa en la UD Ibiza?

Paco Jémez está de vuelta. Regresa para retomar su trabajo en Can Misses dos años y medio después de no renovar su compromiso tras dejar al equipo en Segunda. No estuvo claro en aquel momento si el club prefería continuar con otro técnico o si fue el propio Paco el que no vio claro el nuevo proyecto que planeaba la entidad en Segunda División, con otro perfil de jugadores y que acabó descendiendo.

El caso es que en Ibiza siempre se ha tenido la sensación de que algunos de los entrenadores que han salido podrían regresar algún día porque habían hecho un buen trabajo, uno de ellos es Paco Jémez.

Es uno de los pocos técnicos que se han marchado sin ser despedido, porque es cierto que el club que preside Amadeo Salvo tiene ciclos cortos con sus técnicos y han sido innumerables los despidos. Desde que se iniciara un proyecto por otro lado exitoso que llevó al club desde el fútbol regional hasta el profesional los cambios de entrenador han sido continuos, el último en caer Pep Lluís Martí tras los malos resultados.

Pero ¿qué esperar de la segunda etapa de Paco Jémez? el experimentado técnico ha aceptado entrenar en Primera RFEF, lo que ya es una declaración de intenciones, porque Paco lleva dirigiendo en fútbol profesional desde que en la 2008-09 dirigiera al Cartagena en Segunda B.

Desde entonces siempre en el fútbol profesional en España, sobre todo el Rayo Vallecano pero otros muchos equipos como Las Palmas, Córdoba o Granada, incluyendo la aventura en México en el Cruz Azul, la última en Irán en el Tractor, y la etapa de una temporada en la UD Ibiza en Segunda División.

Paco fue auténtico revulsivo cuando llegó en plena etapa covid, con marcarilla en los partidos, los actos públicos y hasta entrenamientos, enlazó victorias y algunas goleadas espectaculares. El equipo estuvo peleando por puestos de playoff hasta que perdió gas y encajó también alguna goleada. El final de temporada se hizo largo y en medio algunas escenas de las que nos tiene acostumbrados en su trayectoria de mucho genio, incluyendo tensos episodios en las ruedas de prensa.

Pero regresa a un equipo distinto, en una categoría inferior y evidentemente planeado para mirar hacia arriba y luchar por el ascenso, en una temporada además en la que ya no están transatlánticos de la pasada temporada como Málaga, Castellón, Córdoba, un grupo II en el que el líder ahora mismo es un filial, el Betis.

Pero el problema es la UD Ibiza, que no ha ofrecido el rendimiento que se esperaba ni para el que fue diseñado. Y ahí la cuestión tiene mayor profundidad: ¿no ha sabido Martí sacarle más rendimiento o es que no hay más cera que la arde? es cierto que la plantilla tiene muchos nombres, jugadores de larga trayectoria profesional como Gallar, Eugeni, Javi Jiménez, Escassi... que ya estaban la pasada temporada y ahora mismo están lejos de su mejor versión. Pero además llegaron Quique González, Naranjo, Mo Dauda (ha estado lesionado). Sin embargo, toda esta suma de jugadores no ha generado hasta ahora un equipo convicente. Con Martí el equipo ha encajado pocos goles, y esa ha sido su fortaleza para estar arriba, aunque ahora el equipo ha perdido tres partidos seguidos. Pero su balance ofensivo es paupérrimo, son números imposibles con sólo ocho goles marcados en 12 partidos.

Y es dato no engaña, el equipo ibicenco no ha sido consistente en ataque, ha sido plano, sin daño por los costados y tampoco por dentro ha sido suficientemente generador de ocasiones. Y para colmo su gente de ataque sigue lejos de su mejor versión, Gallar irreconocible, Naranjo pese a haber marcado algún gol intrascendente, lo mismo Quique González y el joven Pau Ferrer es una promesa cedido por Las Palmas.

La impresión es que (como señalaba en Deportes Cope Baleares, Mario Ormaechea) el equipo es peor que el del año pasado, cuando al menos tenía nueves como Obolskii o Cedric y en los costados era muy incisivo con Soko, que además tenía mucho gol y Suleiman.

Paco Jémez tendrá que tocar teclas importantes en cuanto a la exigencia y autoconfianza de sus jugadores, que ahora parece bajo mínimos, pero será misión titánica si no llegan jugadores de rendimiento en esta categoría, que puedan aportar velocidad, nervio y calidad, gol por supuesto, al equipo. Y esto en un mercado invernal, con lo que hay que acudir a jugadores que no tengan minutos en Segunda en la propia Primera RFEF. No es fácil.

Paco Jémez dirigirá su primer entrenamiento este jueves en Can Misses antes de recibir al Marbella este sábado a las 21:30h.