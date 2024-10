La recomendación culinaria de Jagoba Arrasate al director de El Partidazo, Juanma Castaño

El técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, ha sido el protagonista de la entrevista de Deportes Cope Baleares en La Tarde este miércoles 9 de Octubre. El técnico bermellón ha repasado muchos temas de actualidad de su equipo, pero también ha habido tiempo para hablar de otras cosas y que la afición del RCD Mallorca conozca mejor a su entrenador.

Además de mostrarse encantado en Mallorca, ha dejado bien claro que no tiene previsto que nazca un hijo mallorquín pese a que en las tres ciudades en las que ha dirigido, San Sebastián, Soria y Pamplona, ha nacido un hijo. Pero lo que no se esperaba el técnico de Berriatua, es de pronto encontrarse con una consulta gastronómica.

Y es que al otro lado, Juanma Castaño, el director de El Partidazo, amante y conocedor de los fogones como ganador de "MasterChef", ha pedido al técnico su top-3 de Restaurantes para comer en el País Vasco, de donde es originario el técnico.

Juanma le decía al técnico que "como de fútbol ya te pregunto en El Partidazo y te habrá preguntado Jordi y resto de compañeros, quiero que me digas como buen vasco, tu top-3 de Restaurantes en el País Vasco. A mí me encanta ir al País Vasco, que me los apunto y quiero ir".

El técnico no se lo esperaba y ha hecho una pausa con una sonrisa mientras pensaba. Pese a la petición del top-3, el técnico ha pensado en uno en especial y dejando claro que en el País Vasco va a encontrar muchos lugares en los que comerá bien: "es complicado eh, hay estrellas Michelín. Yo me quedaría con Elkano en Getaria, de Aitor Arregui, que seguro que él lo conoce, es top. En el País Vasco hay miles de sitios que va a comer y cenar bien, está lleno de sitios".