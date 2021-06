El RCD Mallorca tiene margen para fichar a pesar del exceso de jugadores

"Si empiezo el 5 de Julio me gustaría tener la mayoría de jugadores ahí. La confianza en la dirección deportiva es máxima, ahora es su momento y yo soy su apoyo. Tienen que reforzar al equipo con concordancia conmigo y la situación económica que tengamos". El deseo de Luis García era el de disponer del grueso de la plantilla del retorno a Primera para empezar la pretemporada. A día de hoy el club tendrá que acelerar bastante para que pueda ser así.

Han transcurrido tres semanas desde que concluyera la liga el RCD Mallorca y a falta de dos semanas para el arranque de la pretemporada, aún no ha podido cristalizar ninguna de las operaciones en marcha de la dirección deportiva de Pablo Ortells. Es cierto que hay muchas posibilidades de que Ángel Rodríguez se convierta en el primer fichaje.

El no haber incorporado aún a nadie podría obedecer a un escaso margen salarial como ocurre con otros equipos, pero según ha podido saber Deportes Cope Baleares no es el caso. El Club dispone margen para firmar aunque es cierto que tiene que aligerar plantilla ya que en este momento tiene 26 jugadores sin contar a Luka Romero que tiene ficha del B y cuyo futuro es una incógnita Hay quien ya le ve fuera. Otra posibilidad es que no haga oficial ningún fichaje para no entorpecer la operación salida. Y es que el Mallorca tiene que buscar acomodo a un puñado de jugadores, como Valcarce que podría quedarse definitivamente en la Ponferradina, Señé que puede ir al Albacete. Hay que buscar acomodo para Zlatanovic, Alegría o Enzo que viene de lesión.

El caso de Stoichkov como siempre es de los más llamativos, ha sido uno de los máximos goleadores de Segunda en las dos últimas temporadas sin jugar en el Mallorca, primero en el Alcorcón y después en el Sabadell, pero en el club no tienen claro si el jugador está convencido de quedarse o prefiere ir a alguno de los equipos de Segunda que le quieren.

Esto en cuanto a jugadores que han estado cedidos en otros equipos mientras que en cuanto a la plantilla de la pasada temporada, habrá que ver si jugadores como Trajkovski que han tenido poco protagonismo prefieren salir o el club les busca destino. Un jugador que parecía más fuera que dentro sin embargo era Sedlar, pero su situación ha cambiado tras ganarse la confianza del técnico Luis García.

La preocupación en el entorno mallorquinista es que el club repita los errores de hace dos temporadas y pretenda afrontar la Primera División con el mismo equipo del ascenso y sin los refuerzos adecuados. La hoja de ruta del club no pasa por ahí y se pretende reforzar con jugadores que eleven el nivel de la plantilla en todas las líneas, expreso deseo también del técnico. Pero desde Son Moix se manda también un mensaje realista y es que los márgenes son muy estrechos, la Liga no lo pone fácil a los recién ascendidos, que tienen los menores ingresos de televisión y el techo salarial más bajo. Habrá que echarle mucha imaginación y ser muy hábiles en lo que pretendan traer, se dice en Son Moix.

Ángel Rodríguez es un ejemplo, jugador que acababa contrato una oportunidad de mercado, pero aún así el Mallorca no puede competir económicamente con otros clubes por lo que su poder de seducción pasa por otras variables como duración de contrato y proyecto. En este aspecto el técnico Luis García juega un papel importante y trabaja de la mano del director deportivo Pablo Ortells.

Un dato importante es que aunque la propiedad del club quiera aportar capital mediante una ampliación para aumentar el techo salarial, como ha pretendido el Espanyol con una ampliación de 38 millones de euros, la cantidad que la Liga permite destinar a gasto deportivo de dicha ampliación es muy reducido. El presidente Andy Kohlberg y el propietario Robert Sarver estarían por la labor de inyectar algo más de soporte económico para hacer una plantilla competitiva, pero esta vez lo tienen más difícil. Hace dos años no quisieron y les salió caro por el descenso, veremos si se consigue por otras vías como patrocinios o ventas. En este sentido el traspaso de Budimir es oxígeno para aumentar ese margen aunque el 40% vaya para Hacienda.