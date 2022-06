El RCD Mallorca solicita iniciar la liga fuera de Son Moix por las obras

El RCD Mallorca conocerá esta tarde su hoja de ruta ya que se conocerá el calendario de Primera y Segunda División. Lo que parece seguro es que el Mallorca empezará el campeonato, su trigésima temporada en Primera División, fuera de casa.

El motivo no es otro que las obras de reforma del estadio, ahora mismo en su primera fase con la actuación en la grada de Sol. Aunque las obras avanzan a buen ritmo, el club prefiere ir sobre seguro y no forzar la máquina con todo el ajetreo que supone la adecuación de la grada y la venta de localidades y carnets.

La operativa no es fácil y con el fin de asegurar los accesos en condiciones a los aficionados ha solicitado a la Liga iniciar el campeonato lejos de Son Moix el fin de semana del 13 y 14 de Agosto. No obstante, el club no tiene previsto prolongar las jornadas fuera de casa y está dispuesto a jugar ya en Son Moix en la segunda jornada, el fin de semana del 20 y 21 de Agosto.

Por ahora el club está satisfecho con el ritmo de las obras que están cambiando la tribuna inferior de sol y acercándola al terreno de juego, la distancia estimada será de 7.5 metros. La primera fase elimina la actual Sol baja, que será nueva y contará con una cubierta moderna que cubrirá las algo más de 6.000 localidades de Sol superior. Una cubierta dejará pasar la luz y recogerá el agua de lluvia para que se pueda reutilizar en el riego del campo. Seguirá el fondo Norte y tribunas y acabará en la grada Fondo Sur, está previsto que en 2024.

Mientras, el club tiene previsto presentar la campaña de abonados este lunes.