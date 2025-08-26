El RCD Mallorca ofrece a los federados del fútbol balear entradas a 20 euros

Los federados del fútbol balear podrán adquirir entradas para los encuentros del RCD Mallorca en Son Moix a un precio de 20 euros. Es el acuerdo al que han llegado el club y la Federación Balear de Fútbol (FFIB).

De esta forma, ambas entidades se comprometen a seguir acercando al fútbol de casa al fútbol profesional a la vez que intentando seguir promoviendo el mallorquinismo entre los clubes de las islas, en definitiva en la familia del fútbol balear.

Para la compra de entradas, los clubes deberán solicitarlas a través del correo electrónico atencionalabonado@rcdmallorca.es . El número de entradas asignadas a cada entidad deportiva dependerá de la disponibilidad para cada partido como local. Hay que tener en cuenta que no son demasiadas las entradas a la venta con los 23.300 abonados y caben 26.000 en Son Moix. No hubiera habido problema en un partido como el del sábado ante el Celta que tiene menos demanda. Otra cosa es cuando es un partido con más cartel.

Además, con el objetivo de reforzar el vínculo con el fútbol base, el RCD Mallorca invitará cada jornada a dos clubes de las Islas a presenciar los encuentros en el Estadi Mallorca Son Moix. Los equipos invitados recibirán también una camiseta oficial del Mallorca personalizada con el nombre de su club, como muestra de reconocimiento y de proximidad con la entidad.

El Mallorca señala que "con este convenio, el RCD Mallorca y la FFIB reafirman su voluntad de acercar el fútbol profesional a todos los federados y de fortalecer los lazos entre el club y la comunidad futbolística de las Islas"