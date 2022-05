El RCD Mallorca necesita una proeza hoy en Sevilla

El destrozo de la derrota contra el Granada (2-6) ha sido triple: no sumar, dar vida a su rival directo que ha dejado al Mallorca sin depender de sí mismo y el golpe anímico de un equipo que quedó hecho añicos. Tan dramática para los bermellones como impulso para el Granada que ayer lograba su segunda victoria consecutiva, con fortuna, pero ganaba al Athletic y está casi salvado.

Así que el Mallorca se juega el puesto con el Cádiz como rival directo, tres puntos más que el Mallorca antes de jugar ambos y con el gol average a favor de los bermellones. Y en esas el RCD Mallorca llega al Sánchez Pizjuán jugándose la categoría ante un equipo que necesita asegurar la Champions y más después de la victoria del Betis ayer en Valencia.Así que los bermellones se encontrarán un rival muy motivado.

Si hoy realizara la proeza y ganara en el Pizjuán, el Mallorca empataría con el Cádiz y metería la presión al equipo amarillo. De perder, lo tendría muy complicado y estaría a expensas de lo que haga el Cádiz ante la Real Sociedad el jueves. Al Mallorca le restan después Rayo y Osasuna. Al Cádiz, Real Madrid y Alavés.

Las perspectivas no pueden ser menos halagüeñas para el mallorquinismo. Sólo un cambio radical en las prestaciones del equipo podría generar alguna esperanza. Pero el Mallorca en toda la segunda vuelta no ha sido competitivo, ha sido un equipo blando y tremendamente inexperto. Ha encajado el Mallorca 62 goles, por lo tanto su vulnerabilidad no es fruto de una mala racha ni del portero de turno, fuera Reina o Rico. Ante el Granada en la segunda mitad, el equipo fue un cúmulo de despropósitos y un equipo completamente descabezado que dejó de creer en sí mismo. Un juguete en manos de su rival.

Justo llega el Mallorca en el debate sobre la portería, como si Rico fuera el problema. El meta pudo hacer algo más en algún gol, pero la goleada no fue responsabilidad del meta sevillano. Se especula con un cambio en la portería en los medios de comunicación y el entorno mallorquinista. Para Rico sería una gran motivación salir hoy al Sánchez Pizjuán y hacer un gran partido con la camiseta del Mallorca en su casa.

En la convocatoria la novedad es Franco Russo que vuelve tras unas molestias, no cuenta por lesión de larga duración con Greiff, Galarreta y Sedlar, aunque este último está en la recta final. Amath que tuvo una pequeña intervención en el pie y que ha tenido un año horrible estará ante el Rayo, decía Aguirre.

El técnico aseguró en la previa que habrá cambios en el equipo. Más que de sistema o de portero, los cambios deben procurar que en el campo estén los jugadores más capacitados para aguantar la presión y con un nivel de energía más alto.

Fer Niño fuera.-

Lo más llamativo de la lista de convocados la ausencia de Fer Niño, jugador que ha sido noticia en los últimos días por unas imágenes nocturnas tras la goleada ante el Granada. Ese día durísimo para el equipo, el club y la afición, el jugador habría salido a cenar según reconocía el director deportivo Pablo Ortells, como mostraban algunas fotografías.

El segundo entrenador Toni Amor no valoraba el hecho y se limitaba a comentar que "los trapos sucios se lavan en casa". La primera consecuencia ha sido la exclusión en la convocatoria del delantero gaditano.

Fer Niño habrá dejado un poso muy triste en su paso por el Mallorca, a pesar de haber llegado con todas las bendiciones por su prometedor futuro y ser hijo de Fernando Niño, el joven delantero cedido por el Villarreal ha dilapidado todo ese cariño con su indolencia en el campo y nulo rendimiento tras su prometedor estreno con gol.

La convocatoria la forman:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Porteros.- Reina, Rico y Román.

Defensas.- Valjent, Raíllo, Russo,Gayà, Maffeo, Oliván, Giovanni, Costa.

Centrocampistas.- Salva Sevilla,Dani Rodríguez, Baba, Battaglia, Antonio Sánchez, Grenier, Javi Llabrés.

Atacantes: Abdón, Hoppe, Kubo, Ángel, Lee y Muriqi.

En el Sevilla la duda de Ocampos, Martial y Rekik.

Posibles onces.-

Sevilla: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Rakitic; Lamela, Papu, Ocampos; En-Nesyri

Mallorca: Rico; Maffeo, Valjent, Raíllo, Oliván, Costa; Antonio, Baba, Battaglia, Salva Sevilla; Muriqi.

Árbitro: Hernández Hernández. VAR: Medié Jiménez.

El partido como siempre en Tiempo de Juego.