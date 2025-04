El RCD Mallorca frente a sus deseos

Perdió como pudo haber encarrilado y ganado el encuentro el RCD Mallorca, es cierto, aunque el desenlace del encuentro dejó sensaciones desalentadoras. Porque el Celta ganó 1-2 pero pudo ser una victoria más abultada de no ser por el portero Greif, con un Mallorca completamente desarbolado.

El equipo bermellón acababa sumido en el caos, con el equipo deshecho anímicamente al perseguir sombras durante buena parte de la segunda parte, tocado de ánimo y también físicamente, con tres jugadores que tuvieron que dejar el terreno de juego con molestias. Primero Muriqi en el primer tiempo, después Morlanes y Asano en el segundo tiempo.

Perseguían sombras porque el Celta a partir de la ocasión para el 2-0 que tuvo Larin y que remató con la fuerza de un alevín, es decir, escasa, empezó a monopolizar el balón. Siempre con el campo abierto, con Alfon por un lado y Carreira por el otro, con jugadores verticales en los pasillos interiores como Fer López cuando suplía a Aspas.

Es cierto que el Mallorca había bien el encuentro y que pudo ganar. Valjent aprovechaba un pase de falta de Darder con música para cantar a dúo. Buen remate del central que se destapa como goleador esta temporada tras haber anotado en San Mamés y ante el Celta. El Mallorca parecía tener todo bajo control a pesar del mayor empleo del balón del Celta, que quiere la pelota y se siente cómodo con ella.

Las cosas empezaban a torcerse con la lesión de Muriqi, pues aunque no está bien del todo, sigue dando diferentes posibilidades al equipo. Y se acababa de estropear con las lesiones de Morlanes y Asano.

Los que habían hablado fuera del campo pidiendo más protagonismo tenían de nuevo su oportunidad, fundamentalmente Abdón y Antonio Sánchez, que entraban en la segunda mitad. Abdón lleva tiempo sin aportar mucho, pero es más fácil mirar para afuera y decir que no le dan continuidad que mirarse a sí mismo a ver qué puede hacer mejor. Antonio también se ha quejado recientemente, el caso es que cuando entra no da argumentos al entrenador Jagoba Arrasate para entrar de inicio.

La cuestión es que mientras en el Mallorca entraban jugadores que aportan poco, en el Celta iban entrando más jugadores de su vivero como Fer López, que se unía a los Alfon, Carreira o Pablo Durán que habían salido en el once inicial, y otros jugadores como Borja Iglesias, reservado esta vez por enfermedad pero que suele ser el delantero titular. En el Mallorca la entrada de Larin, Antonio, Abdón o Valery no insufló nuevo brío al equipo. Y lo curioso es que Arrasate no agotó los cinco cambios aunque iba perdiendo, de Chiquinho no se han vuelto a tener noticias. Calienta en la banda pero es como si no estuviera. Muy poco nivel debe demostrar en los entrenamientos para que el extremo portugués no sea ni una posibilidad para el técnico para intentar evitar una derrota.

La derrota dejaba un regusto muy amargo en entrenador, equipo y sobre todo afición, porque era el momento de dar un paso adelante para intentar clasificarse para competición europea. A lo mejor se le está exigiendo a un equipo lo que no puede dar. Quizá el Mallorca ha hecho ya lo que le correspondía y el equipo no da para más. Esta sería la lectura fácil, sin embargo lo que transmite el equipo es que algunos jugadores están muy lejos de su mejor momento y que ese mal estado tiene más de mental que otra cosa. No se ve esa ambición ni esa competitividad, como si ya no dieran más de sí.

Algo parecido ocurrió en el sprint final de la pasada temporada. Entonces se achacaba a cambio de ciclo con Aguirre. ¿Ahora a qué? podríamos hablar también de un equipo al que le falta juventud, es cierto que es un equipo con una edad media alta y que los que vienen por detrás debieran romper la puerta, cosa que no hacen.

Otro debate es si realmente al Mallorca de hoy le conviene entrar en una competición europea que le desgastaría mucho, sin aportarle económicamente mucho aunque algo sí. Pero una competición europea exige plan renove en la plantilla porque el nivel es el que es y no tiene jugadores diferenciales, no tiene jugadores desequilibrantes y apenas tiene jugadores que ataquen los espacios.

El Mallorca además necesita darle vida a Son Bibiloni. De la ciudad deportiva Antonio Asensio tienen que aparecer jugadores para el primer nivel. Por ahora David López, Jan Salas o Marc Domenech han debutado esta temporada en Primera. Jugadores como ellos deben nutrir el primer equipo, la cuestión es que tengan el nivel para Primera División, para eso debe haber talento en la ciudad deportiva y se les debe preparar para el máximo nivel.

Con un filial que ha fracasado esta temporada y que jugará en tercera la próxima campaña, el club se verá obligado a seguir fogueando en Segunda a alguno de esos jugadores, como Llabrés que se ha ido al Eldense o Dani Luna al Cartagena, lo que no puede seguir haciendo el Mallorca es pagar traspasos multimillonarios por jugadores en la treintena que no darán ningún retorno.

Eso se lo puede permitir en un caso concreto no como política de club. Están pagando cada año la alta factura por Muriqi, Larin y Darder.

La cuestión es que en frente tuvieron el modelo que Pablo Ortells querría, el del Celta, el que mamó en Villarreal, con jóvenes captados y trabajados en la ciudad deportiva. La famosa "Academia" de la que siempre habla el presidente Kohlberg.

En el Celta los jóvenes no están por estar o cumplir cuota de cantera, sino para aportar y mucho, le han dado calidad, compromiso al equipo, han recuperado de hecho a la afición. Jugadores como Carreira, Javi Rodríguez, Alfon, Pablo Durán, Fer López... Claro que Alfon se le puede ir gratis y eso es un fiasco para el club vigués.

La cuestión es que el sábado el Mallorca hincó la rodilla frente al club que le muestra el camino, que es el espejo en el que mirarse, el Mallorca caía ante sus deseos.