El RCD Mallorca, dispuesto a invertir en este mercado invernal

El RCD Mallorca tenía pensado reforzarse en este mercado invernal desde hace meses, sin embargo lo que no esperaba era llegar en una situación deportiva agobiante con tres derrotas consecutivas, la última ante el colista el Levante que ganaba su primer partido el sábado. Es el peor momento deportivo bermellón desde la llegada de Luis García Plaza.

El equipo no está en descenso pero cada vez está más cerca, las bajas están condicionando mucho al equipo, que en esta última jornada no pudo contar con Valjent, Lee, Dani Rodríguez o Ángel, además de los de larga duración Greiff y Raíllo y la ausencia de Baba por la Copa de África. Que el equipo está en un mal momento lo demostraba ya la alineación que dejaba en el banquillo al portero titular Manolo Reina y que apenas contaba en el campo con jugadores de su columna vertebral. La apuesta por dos canterano, Leo Roman, que debutaba en Primera y Javi Llabrés, indica que el técnico buscaba un revulsivo y refrescar el equipo. No estuvieron mal los canteranos pero el Levante hombre por hombre no era peor equipo que el Mallorca, todo lo contrario, y para colmo el arbitraje perjudicó al Mallorca con dos goles anulados. Además, un penalti que es cierto que era muy dudoso a favor del Mallorca que debió repetirse porque Aitor tenía los pies por delante de la línea de gol.

La sensación de crisis se ha instalado y el club trabaja desde hace días de manera acelerada buscando reforzar el equipo. El técnico Luis García pide desesperadamente que le traigan gol. Para que el Mallorca pudiera reforzarse primero tenía que liberar fichas y esto ya lo tiene con la salida de Lago y Febas, más la probable salida de Joan Sastre.

La salida de Joan Sastre.-

El lateral de Porreres ha pedido marcharse ante la falta de continuidad en el equipo, tan solo está jugando en la Copa del Rey. En el club no ven con malos ojos la salida del lateral porque tendrían otra ficha para intentar reforzar la plantilla aunque es cierto que dejaría coja una posición que también tendría que cubrirse. Algunos rumores apuntan que Sastre sale hacia Grecia, otros a la Segunda División. Veremos.

Luis García lo tiene claro, si se van dos tienen que llegar dos y si se van tres tienen que llegar tres. Lo ha dicho por activa y por pasiva porque dice que "en la situación actual nos pilla un covid y ya vamos cortos de efectivos, debemos tener las 25 fichas" ha repetido.

Kohlberg y Sarver, dispuestos a invertir.-

Segun ha podido saber Deportes Cope Baleares, la propiedad ha dado luz verde a cantidades importantes si fueran menester para intentar hacerse con jugadores que den un salto de calidad a la plantilla sobre todo en el aspecto goleador, el mayor déficit ya que en la primera vuelta entre los cuatro delanteros llevan cinco goles,dos de Ángel, dos de Fer, uno de Abdón. Y además Hoppe ha estado fuera por lesión casi tres meses, reaparecía en Valencia precisamente en la segunda mitad y por delante de Abdón.

Es obvio que algunos fichajes no han respondido a las expectativas, uno de ellos es Ángel que recuerda fugazmente al jugador que fue, que no ha encontrado su mejor forma y que lleva dos goles tan solo. Fer Niño empezó muy bien para apagarse en seguida. Hoppe por quien el club hizo una apuesta importante porque pagó traspaso al Shalke 04 aún no ha aportado nada, lastrado además por una lesión y Abdón sólo ha marcado un gol.

El club ha tocado jugadores de equipos importantes pero sin éxito por ahora. Uno de los jugadores que ha vuelto a estar en el radar del club ha sido el madridista Mariano según apuntan en la capital de España, jugador pedido por bastantes clubes de Primera División debido a sus pocos minutos en el Real Madrid. Pero como le ocurriera ya hace dos años el delantero no ha querido hasta ahora moverse del Bernabéu.

El problema que se está encontrando el club no es por lo tanto económico, la propiedad quiere invertir porque además el club tiene margen salarial para poder fichar, mucho más incluso que clubes importantes de la liga española. El problema es convencer a los jugadores y no ya en lo económico sino más bien en lo deportivo.

Además de delantero el club fichará en otras posiciones. De momento se ha ido un jugador de banda y un media punta. Esto último es lo que más tiene la plantilla, pero no tiene extremos puros, de ahí que sonara el nombre de Carles Pérez de la Roma, pero no hay nada en absoluto en este momento por el ex azulgrana.

