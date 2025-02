El RCD Mallorca busca en Sevilla la sexta plaza todavía sin Samú Costa y Morlanes

Son ocho equipos en un margen de cuatro puntos. Una locura, y todo hace indicar que así seguirá siendo en la lucha por Europa, una lucha más abierta que nunca no sólo por la igualdad en la zona media de la tabla sino por lo accesible que puede ser esta temporada competir en Europa ante la opción de tener dos plazas más en la liga que validen el billete.

El RCD Mallorca puede dar un golpe sobre la mesa, un verdadero chute de moral si hoy consigue la victoria en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, ya que se colocaría sexto en la liga.

Todo ello tras la derrota del Rayo Vallecano en el que por cierto debutaba en Primera el mallorquín Etienne Eto'o, hijo de Samuel, el jugador que marcó una época en el RCD Mallorca.

Los bermellones acuden a Sevilla todavía sin Morlanes ni Samú Costa, pese a tener el alta, ya que el técnico ha preferido que acumulen otra semana de trabajo antes de volver, sobre todo en el caso del aragonés que no juega desde la Supercopa, cuando se produjo una lesión de ligamento colateral externo de la rodilla.

Puede repetir once.-

Es probable que Jagoba Arrasate repita el equipo que vencía a la UD Las Palmas 3-1 en la jornada anterior, si bien el técnico no lo confirmó, dejando claro que cada partido es distinto: "Sé lo que tenemos que hacer, sé las carencias que tenemos y las virtudes que tenemos. Es una posibilidad salir con el mismo equipo. es verdad que faltan Morlanes y Samú, la posibilidad de jugar con Darder por dentro es real también".

El RCD Mallorca ha recuperado el gol tras muchos problemas, el duelo ante Las Palmas hizo al equipo reencontrarse con su fútbol ofensivo y Muriqi viene de una gran semana con tres goles en dos partidos. Le ha cambiado el semblante.

Pero hay algo que obsesiona al técnico y es no encajar, en este 2025 el equipo ha perdido esa solvencia defensiva que tuvo en la primera vuelta y no consigue dejar la puerta a cero. "Nos faltó rigor defensivo ante Las Palmas, nos hace un gol, en el minuto 2 nos puede marcar, con 3-1 nos puede marcar otro. Con eso no nos da para tener una alegría. Para mantenernos en esas posiciones tenemos que dar el callo en el partido".

En frente un Sevilla que viene de golear al Valladolid y en el que recupera a Badé y Saúl, los hispalenses también saben que si ganan alcanzan al Mallorca en ese pañuelo de equipos en la lucha por puestos europeos.

Otro partido en lunes.-

Otro partido en lunes para los mallorquinistas, muchos de los cuales desistieron de viajar al conocer el horario, aunque las próximas jornadas serán en horarios más benignos como domingo a las 18:30h ante el Alavés en Son Moix, mismo horario para el 9 de Marzo en San Mamés.

Atención a las tarjetas amarillas porque hoy seis jugadores están advertidos de suspensión (también Samú que no está en la convocatoria), que son Valjent, Copete, Mojica, Mascarell, Larin y Abdón.

Muñiz Ruiz dirige el partido con Del Cerro en el VAR. Lo que esperan Arrasate y seguramente todos los mallorquinistas es que el VAR no estropee el partido, porque cada vez que hay decisión de VAR, hasta ahora le sale casi siempre en contra al equipo bermellón, equipo con más expulsados de la liga (seis). Y sobre todo que no haya tanta interrupción, como dice Arrasate, que tengamos un fútbol algo más auténtico, por ello se puso la camiseta de Pedro Martín "pretendo ser feliz, no perfecto".

El partido lo cuenta Tiempo de Juego en COPE MÁS MALLORCA (103.6 FM).