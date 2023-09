El RCD Mallorca se autoexige otra imagen ante el Barcelona

Ante Barcelona o Real Madrid es la única ocasión en la que la afición suele perdonar una derrota si es dando buena imagen. Ocurre sin embargo que el Mallorca necesita puntos y que no parece esta noche el momento más propicio para conseguirlos, ante el nuevo líder de la Liga.

El Barça llega a Son Moix tras remontar ante el Celta, lo que también da buena prueba de que además de la gran calidad, tiene amor propio y no se deja ir. Cambió de macha ante el Celta y como se ha dicho tanto en Barcelona como en Madrid, ganó a lo Real Madrid, en los últimos 10 minutos de partido con los dos goles de Lewandovski y el definitivo de Joao Cancelo.

El Barcelona de los Joaos como se ha llamado, por la gran aportación que están teniendo los dos portugueses desde su llegada, examina a un Mallorca en crisis de identidad. El Mallorca no se sabe si es carne o pescado hoy en día. No es el equipo rocoso de la pasada temporada al que costaba Dios y ayuda marcar, y tampoco ha conseguido esa personalidad ofensiva que se suponía podía tener con los cambios en medio campo.

Viene de su peor partido en mucho tiempo, un partido vergonzante ante el Girona en el que recibió una lección de fútbol pero sobre todo por todo lo que no hizo por ser competitivo. Un equipo pasivo que no defendía sino que miraba, que defendía por el simple hecho de la acumulación delante de Rajkovic, pero sin conceptos, sin presión, sin orden.

Debe verse esta noche un Mallorca que convenza, pase lo que pase, pero también tiene que salir al campo convencido, y esto es lo que no parece en los últimos partidos, incluido el de la victoria en Balaídos. Para el encuentro Javier Aguirre, que ha dicho que sus jugadores confían en él y que desde su llegada el Mallorca ha crecido y revalorizado su plantilla, no podrá contar con Toni Lato además de Raíllo por lesión. Y eso que el lateral no fue titular en Girona, pero sufrió un fuerte golpe. Así que Jaume Costa tendrá que repetir como titular y es previsible que Aguirre tenga programado el cambio del valenciano pasada la hora de encuentro ya sea con Maffeo ya sea con Gio González.

También podría regresar Copete tras varios partidos ausente por lesión y quien regresa a la convocatoria, veremos si al once, es Omar Mascarell. Al menos dos cambios habrá, sino alguno más, porque después toca el sábado Vallecas.

En el Barcelona son baja Frenki De Jong, lesionado ante el Celta, además de Pedri. Se habla en la ciudad condal de lo galones que debe asumir Gavi en medio campo pero ese salto debería incuir a una de las apuestas del club este verano, Gündogan, aún sin el peso específico en el juego ofensivo del Barcelona. Araújo puede volver al once en defensa mientras en los extremos la duda está en si descansa Joao Felix y entra Lamine Yamal que ha jugado menos en los últimos partidos, mientras Raphinha puede estar en el otro extremo, o bien Ferran Torres.

De la isla lleva mucho tiempo llevándose botín el Barcelona, de hecho los bermellones no ganan desde el 17 de Mayo de 2009, cuando el Mallorca de Manzano vencía 2-1 al Barça de Guardiola campeón, marcaba el exmallorquinista Eto'o para el Barça, curiosamente de cabeza, un gol que no celebró. Sin embargo, los goles de Arango y Cleber Santana (dep) daban la vuelta al marcador.

Un dato curioso, el gol de Juan Arango fue de falta, nada extraño en el venezolano y en aquellos tiempos, porque parece que últimamente se ha empeorado considerablemente en cuando a calidad y eficacia en los golpes francos. Eto'o además tuvo varios mano a mano con Moyá (hoy comentarista televisivo).

Ese día por cierto, el presidente Mateo Alemany puso la insignia de oro y brillantes al entrenador Héctor Cúper, historia del Club. Qué vueltas da el fútbol. Hoy llega el Barcelona a Son Moix sin la presencia en el palco del andritxol como director de fútbol azulgrana tras salir del club hace algunas semanas.

El partido es a las 21:30h, con el arbitraje de Muñiz Ruiz y Prieto Iglesias en el VAR.

Corte de accesos a Son Moix a las 16h en el Supermartes.-

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado un dispositivo especial de refuerzo de las líneas de la EMT y habrá refuerzo de la policía local. Además había anunciado el corte de los accesos del Estadio de Son Moix desde las 16h, una hora que ha extrañado y desconcertado ya que nunca se había cortado con tanta antelación, lo que al final ha resultado ser un error del consistorio, ya que se cerrará a las 18h.

El encuentro es a las 21:30h, si bien a las 19h hay otro gran partido en el mismo complejo de Son Moix, en el Palau, el Palma Futsal recibe al Barcelona también. Con tal motivo, el propio Ayuntamiento ha organizado junto a los clubes actividad recreativas en los exteriores.

Las líneas de autobús reforzadas con las 8 y la 33 con frecuencias de 10 minutos según el Ayuntamiento. También a la salida del Estadio tras el encuentro.