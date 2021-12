El RCD Mallorca ante un desconcertante Celta con el viento como amenaza

El RCD Mallorca busca un segundo triunfo consecutivo tras ganar al Atlético cuando más lo necesitaba y en el momento más inesperado, ante un Real Club Celta al que se le dan mejor los desplazamientos que jugar en Balaídos en lo que llevamos de temporada, con 11 puntos de 16 fuera de casa.

Advertía ayer sobre el peligro de los célticos fuera de casa a pesar de la ausencia de su goleador, Iago Aspas, autor de siete de los 17 goles que lleva el equipo gallego, y de hecho no quiso oír hablar de cómo le podía afectar a su rival de hoy no contar con su jugador franquicia. Que nadie le hable de bajas de Luis García, que él no las menciona cada semana y tiene unas cuantas, y además desde principio de temporada.

El central Raíllo, el portero Grefiff que vuelve a ser baja, los extremos Amath Ndiaye y Lago Junior o el delantero Hoppe son lesionados de larga duración. Es cierto que el único que tiene un peso específico en el equipo es el central cordobés, pero no dejan de ser menos elementos con los que puede contar el técnico lo que merma opciones y también competitividad en los entrenamientos.

Para el encuentro de esta noche Luis García revelaba que tenía la duda de Idrissu Baba, en gran momento de forma y que de no poder jugar sería una baja relevante para el equipo. Por contra recupera a Salva Sevilla ausente en las últimas tres jornadas.

No sólo el Celta amenaza hoy en Son Moix, el viento será el gran inconveniente para los dos equipos esta noche a partir de las 21h. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de fuertes vientos y del peor día en cuanto a las rachas, entre 70 y 100 kilómetros por hora con vientos del Norte y el Noroeste. En cumbres puede superar los 100 kilómetros por hora. Son Moix es un estadio muy abierto y en el que el viento se deja notar mucho, así que en ese sentido malas noticias para el fútbol. Con un poco de suerte a la hora del partido que no haya rachas tan fuertes por el bien del espectáculo.

El horario y esta previsión meteorológica pueden restar también afluencia de público, si bien la afición mallorquinista ha sorprendido esta temporada como por ejemplo el día del Sevilla, que con mal horario, 19h, hubo una gran entrada. El encuentro lo dirige el manchego Díaz de Mera con González González en el VAR.

En el historial de enfrentamientos en Primera entre ambos equipos, 14 duelos en la isla, con ocho triunfos del Mallorca, tres empates y tres victorias del Celta. La última visita del Celta fue un 5-1 para el RCD Mallorca el 30 de Junio de 2020 tras el parón covid. Marcaron Budimir de penalti, Cucho, Pozo, Budimir y un golazo de Salva Sevilla. Aspas por el Celta también de penalti. Entonces eran los técnicos Vicente Moreno y Óscar García.

El partido podrá seguirse a través de TIEMPO DE JUEGO en COPE MÁS en este enlace.





??Todo apunta a que hoy #viernes será el día más ventoso del episodio con diferencia.



??Rachas que pueden superar los 90-100 km/h en interior y norte de #Mallorca, los 70-80 km/h en el resto y 120 km/h en cimas y cabos.



??Aviso naranja por rachas.

??Aviso amarillo por oleaje. pic.twitter.com/OD8lXQ9qz9 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) December 10, 2021

El Celta ya viaja a la isla

Deeespegamos xa! ??



Chove ou non? ??? Deixa o teu comentario apoiando ao equipo!#RCDMallorcaCelta#RCCeltapic.twitter.com/O90Khn0zXd — RC Celta (@RCCelta) December 10, 2021