Rajkovic a la Eurocopa y con futuro en el aire en el RCD Mallorca

Predrag Rajkovic estará en la Eurocopa de Alemania. El seleccionador serbio Dragan Stojkovic ofrecía la lista de convocados en la que figuera, como era de esperar, el portero del RCD Mallorca, que es un fijo en su selección. Será el único mallorquinista en la cita de selecciones.

Rajkovic está por detrás de Milinkovic-Savic en las preferencias del técnico para la portería, pero es el segundo portero habitualmente del combinado nacional. Veremos si después de la Eurocopa vuelve al Mallorca porque el futuro del portero en el club no está claro, no porque el jugador no esté a gusto o haya causado algún problema, todo lo contrario.

Se trata de una cuestión deportiva, el RCD Mallorca escucharía una buena oferta por el serbio ya que cuenta con dos porteros de gran nivel, el segundo de los cuales, Dominik Greif, pediría una salida seguramente de seguir todo igual para buscar minutos. Sólo ha jugado en Copa del Rey, con un buen papel, por cierto. Greif lleva mucho sin jugar, fue una apuesta del club pero sus problemas físicos obligaron al Mallorca a buscar otro portero de garantías.

Además, el Mallorca recupera a Leo Román, otra apuesta del club después de una grandísima temporada en Oviedo. Así que algún movimiento tendrá que hacer en la portería el director de fútbol, Pablo Ortells. Mientras tanto, Pichu Cuéllar desea continuar a sus 40años recién cumplidos, habrá que ver si sigue como tercer portero. En teoría volverá Leo Román pida seguir en Oviedo en caso de ascenso por ejemplo, con lo que la situación podría ser otra.

Nacho sí, Jaume Costa no.-

Los primeros movimientos deportivos del club han empezado a producirse. Uno de ellos será ejecutar la opción de compra por Nacho Vidal, si no hay cambio en los planes, ya que se trata de una opción de compra más que asequible por un jugador que ha demostrado su solvencia en ese puesto tanto en Osasuna como en los partidos que ha jugado con Aguirre.

El lateral de hecho está haciendo de anfitrión del nuevo técnico, Jagoba Arrasate, en sus vacaciones en Mallorca. Un técnico que aún no ha firmado pero que se da por hecho que dirigirá al Mallorca.

En cambio quien no continúa es Jaume Costa. El lateral valenciano ha recibido la comunicación por parte de Ortells que no sigue, algo que se temía dado que no tenía noticias del club. A sus 36 años, Jaume Costa todavía puede seguir en activo aunque dependerá de su motivación. Ha tenido bastante protagonismo esta temporada en el equipo alternándose con Lato.

Otro cedido como Nacho Vidal, Radonjic, tiene difícil seguir ya que la opción de compra es cara y no ha demostrado lo que se esperaba. No hay nada seguro pero es improbable. En cuanto a otros jugadores que acaban contrato como Nastasic, no tiene una decisión tomada.

Quien no regresa seguro es Amath Ndiaye, quien tras el ascenso del Valladolid es jugador blanquivioleta a todos los efectos ya que había una cláusula obligatoria de compra.