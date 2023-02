Raíllo y Jaume Costa seguirán en el RCD Mallorca

Las buenas noticias no sólo llegan desde el terreno de juego en el RCD Mallorca estos días, con esos 28 puntos que le mantienen en un meritorio décimo puesto, a tres puntos de Europa y nueve del descenso. En las últimas cuatro jornadas en casa los bermellones han ganado y sin encajar un gol (1-0 a At.Madrid, Valladolid, Celta y Real Madrid).

Pero además también hay buenas noticias desde los despachos. La continuidad de dos de los puntales defensivos de este Mallorca de Javier Aguirre está garantizada, en especial el capitán bandera y jugador más longevo de la plantilla, Antonio Raíllo, en el ojo del huracán mediático por sus cruces con Vinicius. Pero el cordobés lleva muchos años rindiendo con absoluta regularidad, con un rendmiento siempre notable semana tras semana, sin altibajos en las últimas temporadas fuera en Primera en Segunda, sólo interrumpido por una lesión grave la pasada temporada.

Raíllo tiene apalabrada su renovación, sería hasta 2026 como en su día ya contó Deportes Cope Baleares, aunque faltaba cerrar el acuerdo ya que el club tenía otras prioridades, como el intento fallido de atar a Galarreta. Raíllo ha jugado 68 partidos en Primera con el RCD Mallorca, también ha jugado en Segunda y hasta en Segunda B. La afición nunca ha olvidado que fue de los que ayudó a sacar al equipo del pozo, y lo más importante, a hacerse querer por la afición en el momento más crítico del club y de las relaciones con una pequeña parte de la afición, que le insultaba por hacerle responsable del desastre. Raíllo cambió los insultos por elogios en muy poco tiempo y desde entonces es uno de los jugadores más queridos, y lo hizo como se hacen las cosas en el fútbol, en el campo.

Los mallorquinistas han salido en una feroz defensa de su capitán tras los diferentes ataques mediáticos por sus encontronazos con Vinicius. La pregunta de quién es Raíllo ha sido muy recurrente, y como se vio en el entrenamiento del Real Madrid previo al encuentro contra el Mallorca, en el vestuario le tenían bien presente, se escuchó aquella frase de "le voy a decir dos cositas al Raíllo este", frase que algunos aficionados atribuyeron a Carvajal como se pudo comprobar en Son Moix.

Raíllo ha jugado 116 partidos en Segunda y más de un centenar de partidos también en Segunda B. Formado en la cantera del Espanyol, le fichó Javi Recio cuando estaba en la Ponferradina.

El otro jugador que tiene prácticamente cerrada su continuidad es Jaume Costa, el valenciano también ha sido un jugador absolutamente regular, no se ha puesto nervioso al no tener noticias del club a finales de 2022, su deseo era continuar y esperaba que en algún momento se le brindara la ocasión de prorrogar su compromiso. Ha jugado 17 partidos y el próximo 18 de Marzo cumplirá 35 años. Su continuidad será si no hay novedad por una temporada.

Aguirre no quiere hablar de su futuro.-

El caso del entrenador Javier Aguirre es diferente, hay voluntad del club por seguir contando con él, como dijo públicamente la semana pasada Pablo Ortells, director deportivo del RCD Mallorca, pero por ahora no hay nada cerrado. El técnico ha dicho que con él no han hablado porque él no quiere hablar de este asunto por ahora, pero los contactos con su representante van encaminados a prolongar otra temporada al técnico. La oferta es por una temporada, no por dos como se ha dicho.

Aguirre entiende que no es el momento de tratar su renovación, no quiere desviar la atención y prefiere esperar a que el equipo tenga la permanencia atada.