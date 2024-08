Rafa Nadal: "Hago mi camino, cuando sea el momento de la retirada lo sabréis, y yo también"

Rafa Nadal ha finalizado sus vacaciones, el descanso tras caer en los Juegos Olímpicos de París en el doble junto a Carlos Alcaraz, en la que era una de las grandes esperanzas de medalla que no se pudieron confirmar.

El tenista aprovechaba la primera gran cita del calendario futbolístico, para acudir acompañado por su familia a Son Moix y compartir su otra gran pasión, el Real Madrid. Con el corazón dividido entre como él mismo dice por sus dos equipos, el RCD Mallorca, al que estuvo animando en la pasada Copa del Rey, y el Real Madrid.

Antes del encuentro se le pudo ver charlando con el presidente del RCD Mallorca, Andy Kohlberg y el ex delantero Aritz Aduriz, de la secretaría técnica del club. Compartió palco con Rudy Fernández, el gran homenajeado tras su retirada en los Juegos Olímpicos de París del baloncesto en activo. Además, también estaba Álex Abrines, alero internacional del Barcelona. Una constelación de estrellas mallorquinas del deporte se daba cita en una gran noche como este RCD Mallorca-Real Madrid que reunió a 23.000 aficionados.

Nadal se mostraba conforme con lo que había visto y admitía en los micrófonos de Tiempo de Juego que le había gustado el partido: "ha sido emocionante. Los primeros partidos y más cuando ha habido Eurocopa y Juegos, el tiempo de preparación es muy justo. Y entran jugadores nuevos etc,se necesita un tiempo. Me ha parecido un partido emocionante pero en la segunda parte con el calor y la humedad que hay aquí en Mallorca también la gente estaba cansada al final. El empate es justo, los dos pudieron ganar". Sobre Rudy Fernández decía que "hemos coincidido otras muchas veces, es muy buen compañero y desearle lo mejor en su nueva vida fuera del deporte en activo y que sea feliz".

En cuanto a cómo se encuentra él, Rafa afirma con una sonrisa que "anímicamente bien, físicamente algo peor con la edad que tengo y los años que llevo. Ya veremos, tengo que jugar la Laver Cup y después ya veremos". Preguntado por Tiempo de Juego si sigue en periodo de reflexión sobre su futuro, Nadal respondía que "no estaba en periodo de reflexión, sino de vacaciones. Intento no reflexionar durante las vacaciones para que sean mejores. Vuelvo a entrenar, tengo la Laver Cup por delante pero no tengo prisa ni por hacer una cosa u otra. No puedo vivir cada día pensando si me retiro no me retiro. Cuando llegue el momento lo sabréis, y yo también".





Imagen: Euroesport