Rafa Nadal, el extraordinario ejemplo de longevidad exitosa en el deporte

Rafael Nadal aparece esta semana en el puesto 13ª del ranking ATP, acaba de salir del top 10 del ranking individual de tenis casi 18 años después. Cuántas cosas han cambiado y qué lejano queda aquel 24 de Abril de 2005 cuando un joven Rafael Nadal Parera, con 18 años, ascendía al número 7 del ranking.

El RCD Mallorca estaba dirigido por Héctor Cúper aquel curso 2004/05 en el que contaba con jugadores como Miguel Ángel Moyá, Cortés, Niño, Miguel Ángel Nadal, Ballesteros, Marcos, Pereyra,Melo, Luis García, Juan Arango, Víctor Casadesús, Okubo... jugadores que le suenan muy lejanos al aficionado del RCD Mallorca.

Cuando Nadal asciende al top 10, un jugador llamado Lionel Messi aún no había marcado su primer gol en el Barcelona, Fernando Alonso aún no había ganado su primer título mundial y Jorge Lorenzo tampoco había ganado su primer título mundial de motociclismo en 250, el Real Madrid lleva nueve Copas de Europa, se designa Londres como sede de los JJOO de 2012, al día siguiente un atentado terrorista causa 56 muertos en el metro de esa ciudad, Londres, acaba de fallecer el papa Juan Pablo II y ese mismo año nace la princesa Leonor.

Twitter e Instragram no existían y empezaba a conocerse una red creada unos meses antes, Facebook. El mismo día en el que Rafa Nadal entra en el top 10 del tenis mundial con tan solo 18 años, se acababa de subir el primer vídeo a una cosa llamada YouTube. Los más jóvenes no pueden recordar ese momento, los adolescentes que hoy miran el tenis o siguen el deporte no lo recuedan porque no habían nacido cuando aquello ocurrió, Rafael Nadal Parera entraba en el top 10 del tenis mundial, era un 24 de Abril de 2005.

Un tenista precoz y explosivo llamado Rafael Nadal entraba en el selecto club de los mejores tenistas del ranking mundial. Es uno de los casos de longevidad exitosa en el deporte. No se trata del número de años tan solo, casi 18, se trata del nivel mostrado durante todo este tiempo, siempre entre los mejores. Y para hacerlo aún más increíble, con lesiones importantes que le han hecho interrumpir su carrera continuamente.

A pesar de todo ello, el tenista de Manacor siempre se había mantenido entre los diez mejores. Ahora sale de ese club selecto tras lesionarse en Australia y no haber vuelto a jugar. Se trataba de una "lesión grado 2 en el Psoas Iliaco de su pierna izquierda" según explicó el propio Nadal. Desde entonces su mente está enfocada en regresar en las mejores condiciones posibles en tierra batida para tratar de conseguir lo imposible, su décimo quinto Roland Garros. La cita puede ser con Novak Djokovic, campeón de Australia y que le ha igualado en 22 Grand Slams. Un tenista al que le ha sido imposible competir en Indian Wells y Miami por la normativa sobre inoculación covid en EEUU.

Un total de 912 semanas en el top 10 del tenis mundial ha estado de manera ininterrumpida el tenista de Manacor, 6.384 días, 153. 216 horas. Federer estuvo 946 semanas en el top 10 pero en total, no de manera ininterrumpida. La racha de Nadal pulverizó el registro de Jimmy Connors de 789 semanas consecutivas entre los diez mejores del ranking mundial.

Nadal supervisa su vuelta a las pistas mientras su municipio Manacor, el quiere dedicar un monumento, una escultura, en su ciudad natal, Manacor. El tenista ha pedido que no le cueste mucho dinero a las arcas municipales.

