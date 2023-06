"Nadal Garros" no ha sido igual en ausencia del Rey de París. La gran cita de la tierra batida ha coronado a Novak Djokovic de nuevo al frente del tenis mundial y con un récord nunca antes conseguido en el tenis masculino, 23 grandes, justo lo que perseguía Rafael Nadal.

Tres días después de la finalización de Roland Garros y la coronación de Djokovic, Nadal presidía la "coronación" de los estudiantes de su Academia en Manacor y precisamente junto a la recién ganadora por tercera vez de "su" torneo, la polaca Iga Swiatek. La ganadora de Roland Garros fue la invitada de lujo en esta ocasión de la graduación de los Alumnos del centro de estudios internacional de la Academia. La polaca no dudó en pedir a los alumnos que la aceptaran de invitada porque cuando ella se graduó había restricciones y no pudo celebrarlo, entre las sonrisas de los presentes.

Nadal sigue recuperándose de la intervención en el psoas y el labrum de la cadera con el propósito de poder jugar un último año. Han debido ser días muy duros a nivel psicológico por la ausencia de Roland Garros, muchas emociones encontradas y un cambio sustancial en su vida que anuncia la que será su nueva vida cuando ya no esté en el circuito, algo para lo que lleva preparándose tiempo pero que no es tan fácil llevar a la práctica como proponérselo. Todo el mundo puede entender qué significa cambiar de vida, y en un deportista de élite acostumbrado a competir, a ganar y a querer más, a mejorar en cada torneo, será un cambio drástico.

"Todos los cambios son difíciles y consellevan incertidumbres y dudas que son buenas. Las dudas nos hacen estar despiertos y nos hacen estar pendientes de mejorar en todos los sentidos" dijo Nadal desde el atril dirigiéndose a los alumnos de la Rafa Nadal Academy.

El ganador de 22 Grand Slams no quiso dejar pasar la oportunidad para felicitar de su propia voz a Novak Djokovic por su 23 grande, como ya había hecho en las redes minutos después del triunfo del serbio ante Casper Ruud el pasado domingo.

"Hace tres días terminó Roland Garros, en primer lugar quiero felicitar a Novak Djokovic por algo que no se había conseguido nunca en el tenis masculino. Conseguir 23 Grand Slam son números que hace relativamente pocos años parecía imposible de llegar. Muchas felicidades desde aquí, personalmente y de toda la Academia por haber conseguido algo tan difícil en un deporte tan competitivo como es el tenis".

Nadal se dirigía directamente a los estudiantes: "No soy una persona de dar muchos consejos, soy partidario de que las cosas se aprendan con los ejemplos diarios, pero sí que os voy a dar uno. Daros oportunidades. No os frustréis cuando las cosas no salgan a la primera, seguid intentándolo. En este caso puedo dar mi ejemplo personal. He tenido muchas alegrías a lo largo de mi carrera deportiva, pero también he sufrido momentos difíciles a nivel de lesiones y derrotas, lo que he hecho es seguir dándome oportunidades, así encuentras el camino y la solución".









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado