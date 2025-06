Rafa Gil sobre la concesión del Real Club Náutico de Palma: "Somos un referente mundial, tenemos razón y espero que nos la den"

El Real Club Náutico de Palma tiene una actividad frenética en la preparación de la Copa del Rey Mapfre de Vela, que se disputa en un mes y que cuenta ya con más de 130 barcos inscritos.

Una actividad que no cesa en todo el año, ya que el club ha organizado un sinfín de pruebas deportivas y cuenta con una pujante cantera que no para de dar buenos resultados.

Sin embargo, toda esa actividad se ve ensombrecida para los responsables del club por la situación de incertidumbre. Ahora mismo están en situación provisional, con una ocupación temporal que concluye en Diciembre. Mientras, el club espera que en breve salga la sentencia judicial sobre la petición del club que pide el reconocimiento de su derecho a permanecer en las instalaciones en las que lleva toda la vida.

Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma, lo explica en COPE: "Nuestra situación es provisional, como seguimos trabajando y obteniendo resultados deportivos como si tuviéramos 30 años de concesión, y no los tenemos. Nos termina en Diciembre la concesion, antes deberíamos tener una sentencia que clarificara nuestra situación. Es lo que le pedimos al juez y esperamos que nos reconozca, bien la concesión o bien un título equivalente que nos permita ampliar el plazo de concesión. Y esto a veces el día a día, la intensidad, las actividades, nos quita de la cabeza esto, pero por las noches sí tienes esa intranquilidad".

Gil, que es abogado, explica en Deportes Cope Baleares cómo han fundamentado su petición:

"Le hemos pedido al juez, el juicio terminó en 2023 y esperamos sentencia, que reconozca que tenemos una condición que nos permite ampliar el plazo de concesión. Si no fuera bien, independientemente de un recurso, la autoridad portuaria seguramente convocaría un concurso y habría que presentarse con todos nuestros valores. Hoy en día todas las concesiones marítimos, de zonas portuarias, tienen mucho interés económico. Hay muchos intereses. Hasta ahora se ha ido valorando por aspectos económicos. No nos podemos equivocar, no podemos valorarlo todo así. No digo que no tengamos marinas, porque hay que tener de todo, pero no se puede perder el objetivo social y deportivo".

Además, el presidente cifra el retorno en la inversión deportiva de la entidad:

"El Real Club Náutico Palma tiene una función que se puede perder. Somos un referente en la náutica no sé si mundial, quizá mundial sí, la cantidad de deportistas que sacamos, la inversión que hacemos. No tenemos interés económico. Todo lo que invertimos lo dedicamos a deporte. Qué administración de Baleares se gasta 16 millones de euros al año en revertir los ingresos para hacer esa actividad. Después del RCD Mallorca, la segunda es el RCNP, tenemos un impacto de 40 millones de euros con las regatas que hacemos. Quién va a conseguir ese impacto. Claro que tiene que mantenerse el club, y creo que tenemos razón, espero que nos la den".