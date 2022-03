¿Qué le pasa a Vinicius?

El Atlético Baleares no está en su mejor momento de la temporada, fuera de puesto de playoff, algo impensable hace unas semanas, el domingo tratará de reencontrarse con las buenas sensaciones frente a un rival directo como el Andorra y que hoy podría sumar ya que juega partido aplazado en Linares. Aunque en el último partido en casa vencieron los balearicos al Alcoyano, lo hicieron con mucha dificultad y teniendo que remontar.

El ataque balearico parece algo atascado, no es tan fluido como antes y el cambio de entrenador no permite todavía observar mejoras en el equipo. Lo cierto es que no se generan las ocasiones de antes ni tampoco la efectividad de sus atacantes.

De hecho, hace jornadas que no marca ninguno de los tres buenos arietes del equipo, Vinicius, Manel y Dioni. En este último caso ha estado ausente por lesión y reaparecía el pasado domingo en el segundo tiempo en Albacete. La última vez que marcaron los delanteros fue ante el Betis B, con goles de Manel y Dioni, el pasado 13 de Febrero. Dioni lleva nueve goles, empezó con un arranque arrasador mientras que Manel lleva tres. El caso más extraño es el de Vinicius Tanque, que lleva cinco goles pero hace dos meses que no marca, desde el pasado 23 de Enero contra el Algeciras.

El delantero brasileño ha dispuesto de algunas ocasiones muy claras pero no ha estado acertado en la finalización. En defensa de Vinicius y también los otros dos delanteros es cierto que el equipo genera menos que antaño, no tiene esa claridad para llegar, el juego se ha vuelto previsible y los contrarios saben neutralizarles.Se le ha visto frustrado y cabizbajo en algunos momentos. No parece "enchufado" y eso para un equipo con tanta ambición y presión como las que tiene el At.Baleares es un problema.

En el club hay preocupación porque el nivel que están dando algunos jugadores en este momento está por debajo de su rendimiento óptimo. El técnico Eloy Jiménez sólo lleva dos partidos pero por ahora no se notan cambios. Ante la falta de fluidez, el técnico por ahora no ha cambiado el sistema y mantiene el 4-4-2, dos delanteros si no se llega apenas son difíciles de rentabilizar. O se mejora la profundidad ya sea por bandas o bien en algo más de juego interior o de poco sirve contar con dos rematadores.

Se cree fundamental en el club la recuperación de Armando Sashoua, un jugador diferente en medio campo y que parece ya recuperado de su lesión. Necesitan mayor profunidad y dejar de ser previsibles.En este aspecto también se confía en que Tòfol Montiel pueda aportar en los minutos que tenga algo más de clarividencia. Por ahora el equipo está por debajo de su nivel y hay preocupación en el club. Esperan un cambio el domingo ante el Andorra.