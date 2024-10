"Es un problema de inversión, hay que invertir dinero en Son Bibiloni"

El Mallorca B retornaba a la Segunda RFEF hace muy pocos meses tras una gran temporada del equipo bermellón dirigido por Gustavo Siviero. La idea era que el segundo equipo se acerca a la categoría del primer equipo, el salto entre la Primera División y la tercera es abismal, también lo es desde la Segunda RFEF.

Por ello, la lógica invitaba a pensar que el club haría un proyecto ambicioso con el Mallorca B esta temporada para tratar de ascender a Primera RFEF. Clubes como el Villarreal, Atlético de Madrid, Athletic, Osasuna, Celta, Real Sociedad, Sevilla y Betis además de Barça y Real Madrid, tienen su segundo equipo en Primera RFEF, una categoría más que competitiva que permite mejorar a jugadores de los filiales en la competición. Sin embargo, el inicio del Mallorca B apunta a que no sólo no se ha hecho un equipo para intentar ascender, sino que lo que va a peligrar seriamente es la categoría. Es el farolillo rojo del grupo III de la Segunda RFEF, sin conocer la victoria con 2 puntos en siete jornadas, cinco derrotas y sólo tres goles marcados. Es obvio que el equipo no se ha reforzado y quizá se haya debilitado respecto a la pasada temporada. Voces autorizadas por el ex consejero del club, Álvaro Delgado y los ex técnicos de porteros Eduardo Basigalup y Miki Garro (quien estuvo en la cantera también además del primer equipo como técnico de porteros), expresan su preocupación en el tertulión futbolero de Deportes Cope Baleares.Álvaro Delgado apunta a que "es un problema de inversión. El fichaje de Siviero nos dio esperanzas porque parecía que se apostaba por la cantera. Te das cuenta de que te han desmantelado el equipo, hay que invertir. Es un problema de invertir dinero en Son Bibilonil en los filiales, en la cantera. No puede salir el Mallorca cada vez al mercado a cubrir lo que necesita un equipo de primera, debes tener algo en casa. Necesitamos una residencia, que jugadores de las islas quieran quedarse y poder traerse jugadores de fuera". Miki Garro apunta que "lo vivo diariamente, no va en contra nada de la gente que está al cargo que es gente maravillosa. Yo lo que veo es que no hay una apuesta del club de verdad. Y van diciendo que quieren hacer algo parecido al Villarreal y no es verdad. No tienen medios. Quieren profesionalizar pero sin poner dinero". Miki añade que "podría decir mil, Santi Miralles, Paco Navarrete, esta gente no está. Lo que pasa es que tienen la misión de cazar elefantes con tirachinas. No sé quién tiene que poner los medios, desde el sofá es cierto que todos lo vemos fácil. Pero obviamente faltan medios. Claro que hay aciertos con jugadores, siempre habrá. Pero por ejemplo tienes que traer un jugador y tienes que ponerlo en casa de acogida. Levante o Elche por poner dos ejemplos tienen su pequeña residencia, una cosa normal. No puede ser. Y encima tampoco pagas bien, no tienes presupuesto". Basigalup añade que "querían dar un salto para arriba y se ha dado para abajo".