El centrocampista portugués Samú Costa tuvo que retirarse lesionado en la derrota ante el Betis, (0-1 gol de Altimira). Uno de los jugadores más relevantes del presente campeonato en el Mallorca sufrió una entrada del bético Johny Cardoso de la que salió mal parado.

En una disputa de balón, el estadounidense levantó imprudentemente el pie a la altura de la rodilla del bermellón.

No obstante, y a pesar de dejarle los tacos junto a la rodilla, lo peor fue el choque de la pierna con la zona abdominal y adductores de Samú. El impacto fue tremendo y el jugador incluso tuvo que ser auxiliado para respirar. Tras intentar continuar se dio cuenta de que no podía seguir y fue sustituido por Mascarell dejando el terreno de juego bastante cojo.

Samú Costa fue sometido a exploraciones la noche del sábado y el domingo iba con muletas. Preocupa la posible lesión en el adductor si bien el club emitía este domingo un comunicado indicando que la evolución del jugador era buena. Será hoy cuando sea sometido a otra exploración para definitivamente tener un diagnóstico claro. Lo cierto es que hay bastante preocupación por una posible lesión del adductor.

Samú Costa es de los jugadores que mayor nivel ha mostrado en todo lo que llevamos de temporada y es pieza fija para Javier Aguirre. Hasta la fecha ha disputado 1678 minutos, disputando todos los partidos y lleva un gol. Es el jugador del Mallorca con más recuperaciones con 27, también el jugador con más pases del equipo, 774 e incluso el que más faltas hace, 48. Y es que el portugués es un jugador muy dinámico que interviene en el juego pero además es de los encargados de aportar intensidad defensiva. Su lesión de confirmarse llegaría en un momento clave de la temporada, a punto de disputar la semifinal de Copa del Rey ante la Real Sociedad.





Javier Aguirre, que nunca enjuicia la labor arbitral, se saltaba esa norma autoimpuesta el sábado por su incomprensión. No entendía que Díaz de Mera, colegiado del VAR, no hubiera avisado a Iglesias Villanueva para que mirara la acción por si era merecedora de roja."Para eso está el VAR. Hay veces que no son acciones claras. No sé si es intencionada o no, pero el VAR manda, si no le llamas, si dices sigue para adelante te da que pensar. Ves que es una jugada fortuita y tal porque vas a verla, perfecto nos quedamos tranquilos. Pero no le llamó. Poruque el VAR es buenísimo, que ni siquiera te llamen...pues eso es lo que quiero decir".

El técnico parece no tener buen recuerdo de Díaz de Mera: "Era para llamarlo y ver la acción congelada. El que está en el VAR si es algo personal y no quiere llamarlo pues ahí ya no puedo entrar. Está para eso, para que lo llamen y enséñale lo que pasó. Nos pasó en la primera vuelta con la expulsión de Omar. Pero bueno, ahí en la puerta no dice 'llorería', dice sala de prensa", zanjó.