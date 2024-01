"Ponlo en super slow" ¿Este va a ser el nuevo fútbol?

"Te pongo un loop; te voy a recomendar un on field review; ponlo en super slow; te voy a poner otra toma inversa izquierda, high behind..."

¿De verdad esto va a ser el fútbol? Hablar de repeticiones, de planos de televisión. Uno no sabe si está metido en el interior de una realización de Movistar, Dazn o TVE, o si estamos hablando de un partido de fútbol.

Primero es absurdo, frívolo, que se hayan extendido todos estos términos en inglés (lo que no es responsabilidad de los árbitros, claro) cuando nuestro idioma puede describir con precisión y, seguramente mejor, las mismas cosas. En segundo lugar, hemos convertido en estrellas del espectáculo a los árbitros. Sólo se oye hablar de ellos, de sus decisiones y sus conversaciones en el videoabitraje, ahora reforzado aún más con los audios del VAR que ellos seleccionan mostrarnos.

Esto está ya inventado hace tiempo, en el baloncesto escuchamos revisiones en directo, sus conversaciones, lo que tiene por cierto un interés relativo, porque en realidad desearíamos que el espectáculo no se parara tanto, que no hubiera tantas interrupciones y tanta revisión de jugada, a veces de manera eterna tanto en fútbol como en baloncesto. Es un mal de nuestros días, como si la "experiencia" para el espectador tuviera que ser muy enriquecida en un partido. No, miren, si no hace falta. Al final acaban mostrándonos tantas y tantas repeticiones para acabar no enterándonos de qué demonios está pasando en vivo en el partido. ¿Cuántas cosas no hemos visto últimamente?

Por suerte está la radio para contarlo. Pero a lo que íbamos: el excesivo protagonismo arbitral. De la jornada espectacular del fin de semana, especialmente el domingo, en el que hubo partidos increíbles, golazos, remontadas (Dovbyk, Ferran Torres, Isco, Areso, revisen los goles), ha quedado completamente eclipasado por los dichosos audios del VAR y lo que se revisó, cómo se revisó, y lo que no se revisó en el Real Madrid-Almería.

Lo único que ratifican los audios del VAR es lo que ya vemos cada semana, que se aplican las reglas del juego de manera retorcida, antinatural y contra el fútbol. Sucede con frecuencia. Sólo así se entiende que piten penalti en esa mano del jugador del Almería.

Pero no vamos a si benefician a uno u otro, esto es aprovechado desde tiempo inmemorial por los grandes para hacer su campañita y tratar de condicionar el relato y los arbitrajes. Vamos a cómo se aplican las reglas del juego. El fútbol español, la liga, está en serio perligro de deterioro, aún más. Se está pervirtiendo el juego, todo es un carajal en el que todo el mundo pide. Y todo el mundo pide y protesta porque han visto que funciona.

Vemos simular continamente porque funciona. Cuántos jugadores fingen continuamente, cuántos tratan de engañar exagerando contactitos como si fueran agresiones, o penaltis, o faltas para sacar amarillas, etc etc. Y como funciona lo siguen haciendo. Luego está la aplicación del VAR, cómo está influyendo el árbitro del VAR en el que está pitando. No se ayudan, todo lo contrario. Y nuestra liga ha acabado convirtiéndose en un barullo impresionante, como una extensión de un plató de gritones. Esto no es mejorar la experiencia sino convertir el fútbol en una locura. Antes todo el mundo tenía claro qué sucedía en un partido. Pues han conseguido que ahora nadie sepa nada, empezando por los propios jugadores y entrenadores. Hay que darle la vuelta a todo esto.