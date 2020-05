Pisano, gerente del Atlético Baleares: "No vamos a jugar el play off si no hay garantías".

El Atlético Baleares lo tiene muy claro. Si no se le garantizan las medidas de seguridad sanitaria y las jurídicas, es decir, que el club no tenga que hacerse cargo de las responsabilidades que se generen en el caso de que suceda algún problema serio de salud en la disputa de los partidos del ‘play off’ exprés, no jugarán dicho ‘play off’. Así lo ha confirmado hoy Guillermo Pisano, gerente de la entidad blanquiazul en una rueda de prensa telemática con los medios de comunicación de Mallorca. “¿Creéis es normal lo que está pasando? La federación no ha hecho oficial un protocolo de sanidad para segunda b y tercera. ¿Cómo puedo permitir que los jugadores entrenen o que mis compañeros trabajen con todo lo que está pasando? Al final debemos reflexionar. Queremos jugar y entrenar cuando las reglas de juego estén marcadas y la RFEF establezca un protocolo”, ha dicho Pisano.

El gerente de la entidad se ha mostrado especialmente crítico con la federación por no tener listo un protocolo como sí se ha tenido para otras categorías. “Lo que tenemos son unas recomendaciones para volver a entrenar. ¿Qué significa una recomendación?, ¿Qué pensamos, que esto es una gripe?. ¿El Baleares no quiere entrenar y sacar ventaja por su posición?No, no es así. Lo que nosotros queremos es entrenar y hacerlo cuando haya un protocolo de seguridad sanitaria”, ha explicado Pisano que sobre posibles problemas para entrenar estando la plantilla en un ERTE ha apuntado: “No nos afectaría, está todo jurídicamente comprobado”.

Ha reiterado el integrante del Consejo de Administración balearico que el club no va a entrenar hasta tener garantías. “Mientras no haya una figura externa de la federación que controle las medidas de seguridad de todos los clubes, no. ¿Cuántos clubes de play off están entrenando? Es que no sé donde está el debate”, ha subrayado.

Visiblemente molesto con la situación ha querido subrayar que “la salud está por encima de cualquier ascenso” y ha mandado mensajes muy claros a equipos como el Ibiza o el Badajoz, que han dejado entrever que hay equipos que no quieren jugar. “No vamos a exponer a nuestros trabajadores y menos regresar como lo han hecho otros clubes en los que se ha visto que, por ejemplo, se toman la temperatura con termómetros de contacto, sin guantes y limpiándose el termómetro con su propia camiseta”, ha asegurado para luego hablar sobre el coste que podría suponer tener todo adecuado con el protocolo “aun inexistente” de la RFEF. “Por los cálculos que he hecho, estaríamos hablando de unos 50.000 euros” ha indicado Pisano que sobre las insinuaciones hechas por Pablo Alfaro, técnico del Ibiza sobre fingir posibles positivos ha sido contundente: "Hablo por mi como representante de mi club. Si eso pasa en este club, en 24 horas el entrenador ha rectificado o no está formando parte de la estructura deportiva".