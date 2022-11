El peor momento de la UD Ibiza en Segunda División

Cinco derrotas consecutivas de la Unión Deportiva Ibiza, que sigue en posición de descenso tras 14 jornadas. Es sin lugar a dudas el peor momento en la corta historia del club ibicenco en Segunda División.

En el segundo encuentro con Juan Antonio Anquela en el banquillo y en el que era su debut en Can Misses, el Ibiza volvía a caer en la noche de la festividad de todos los Santos, esta vez ante el Leganés. Este partido fue la demostración de lo compleja que puede ser la transición entre técnicos en plena crisis.

Anquela hizo algunas rotaciones, lógico al jugar tres días después, con la entrada de Ze Carlos, Martín y Álvaro, y cambió el sistema pasando a un 5-4-1. Los celestes se vieron desarbolados por la presión adelantada del Leganés, apenas dejó espacio para que sus jugadores más creativos pensaran. El partido fue un cúmulo de pérdidas y de despropósitos, los ibicencos también trataron de recuperar antes la pelota pero con nula efectividad.

El Ibiza lleva en su adn un buen trato de balón, un juego combinativo, ha defendido normalmente más con el balón que siendo un equipo agresivo sin balón, por lo que el libreto de Anquela, en plena crisis de resultados y de confianza, con los agobios clasificatorios, llevará un tiempo cogerlo. Anquela se quejó tras el partido de que su equipo había perdido casi todos los duelos y de que hay cosas innegociables que su equipo debe hacer.

El problema ante el Leganés fue que los ibicencos no supieron quiénes eran, no fueron ni una cosa ni la otra, todo fue un esfuerzo sin control y sin orden. Nada más empezar el partido ya había avisado dos veces el Leganés, de hecho en el primer corner ya pudieron marcar.

Fue al filo del descanso cuando Raba en una contra marcaba un gran gol, en esa jugada se lesionaba Álvaro, uno de los tres centrales ayer junto a Martín y Goldar, al caer mal sobre su hombro. En la segunda mitad Anquela cambió el sistema de entrada y volvió a un 4-2-3-1.

El Ibiza se hizo con el balón y mandó, el Lega las vio venir. Con la entrada de Coke en el lateral y de Bogusz en ataque en la izquierda,dejando fuera al lesionado Álvaro y a Ze Carlos, el equipo trató de elaborar su juego. Siempre con la falta de precisión necesaria. Apenas creaba ocasiones, sólo Goldar en un remate a la madera pudo empatar. Anquela volvío a hacer un doble cambio y dio entrada a Isma Ruiz y a Suleiman, por un desacertado Herrera (pasa por un problema de confianza) y a Morante. Y muy pronto dio entrada a Appin por Nolito, era el minuto 65 y Anquela ya había quemado todas las naves agotando cambios. Se arriesgaba a que una lesión le dejara en inferioridad pero no quería esperar. Aunque el Ibiza llegó algo más apenas generó peligro y el partido se convirtió en un ejercicio de impotencia.

Curiosamente en las cinco derrotas consecutivas los ibicencos han encajado dos goles, sólo han marcado dos y aún ninguno desde la llegada de Anquela en estos dos partidos ante Burgos y Leganés. Tras el empate a cero en Las Palmas han perdido ante Éibar,Cartagena, Levante, Burgos y Leganés.

El domingo tienen una nueva oportunidad en casa y ante un rival directo como el MIrandés, mucho trabajo por hacer para ordenar todo y que la angustia no se apodere de un equipo que anoche jugó agobiado y apresurado.

Anquela se muestra contrariado: "hemos sido blanditos en la primera parte y en la segunda hemos mejorado. No podemos ir perdiendo para dar el nivel. Los cambios y cambio de sistema nos han hecho progresar en el juego pero en líneas generales nuestro bagaje es corto. Nos tenemos que mirar a la cara y ver qué estamos haciendo mal, y hacemos cosas mal que no nos podemos permitir. Regalamos mucho y en segunda no se puede regalar".

El técnico añade que "no entiendo el fútbol de otra manera. Si no ganas los duelos, segunda jugada, ir... si no ganamos esto no vamos a competir. Llevo aquí una semana y estamos todos en el mismo camino, no tengo la más mínima duda".