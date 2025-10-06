El penalti en contra del Mallorca en San Mamés que Mateu Lahoz en Tiempo de Juego no acaba de ver

"Los árbitros pican como campeones" decía el analista arbitral y de estadísticas de Tiempo de Juego, Pedro Martín, al referirse al penalti pitado en contra del Mallorca en San Mamés. El lance significaba al final el primer gol del Athletic.

El RCD Mallorca seguramente hubiera perdido también sin ese penalti, porque su partido en Bilbao fue muy malo, aunque nunca se sabe en el fútbol, el caso es que permitió adelantarse a los rojiblancos.

Eran los primeros minutos de encuentro cuando un balón centrado de córner al área pequeña, generaba situación de peligro. El portero Leo Román no salía, el intento de despeje de Martin Valjent en el segundo palo se topaba con el pie de Iñaki Williams, que había tocado ya el balón. Ese toque posterior en los tacos de la bota de Iñaki pasó completamente inadvertido para Quintero Álvarez, árbitro del encuentro.

Fue el árbitro de VAR, Del Cerro Grande, quien avisaba a su compañero para indicarle además exactamente lo que él había visto. Se puede escuchar como el árbitro de VAR indica al de campo la descripción del lance. Le dice exactamente lo que tiene que ver y le dice lo que él interpreta que pasa, en lugar de pedirle que vea la imagen e indique, como es lo protocolario, para que valore opción de penalti.

El ex colegiado internacional Mateu Lahoz, mostraba la misma perplejidad que Pedro Martín este domingo en su intervención en Tiempo de Juego a preguntas de Paco González sobre la jornada. "Del Cerro nos ha entristecido la tarde" comenzaba diciendo en referencia al partido Sevilla-Barcelona.

Sobre lo de Valjent decía Mateu que "una situación en la que al final el impacto sucede en tus tacos, es nuevo fútbol, son estas residuales, no sé hasta qué punto que Valjent sin intensidad le peque en lo tacos pueda ser temerario". El director de Tiempo de Juego sentenciaba también diciendo: "a mí me parece bacalá"