¿Peligra la renovación de Aguirre?

El RCD Mallorca tiene cerca el objetivo de la permanencia pero aún no lo ha conseguido matemáticamente, como se encargó de recordar el técnico Javier Aguirre tras la victoria en Balaídos. Y la permanencia es el primer paso para garantizar la continuidad del entrenador, algo que el propio Aguirre se ha autoimpuesto antes de firmar su renovación.

Pero en los despachos de Son Moix tienen claro que ya querrían tener atado el técnico de su proyecto, el entrenador que les salvó del descenso la pasada temporada y que en este curso complicado les ha mantenido fuera del descenso en toda la temporada, con 37 puntos ahora mismo, diez más que el descenso, a falta de nueve jornadas.

El trabajo de Aguirre no pasa inadvertido, no ya en España donde es sobradamente conocido sino también fuera de España, y esa es la preocupación en los despachos de Son Moix, que el técnico escuche alguna oferta más suculenta que la del Mallorca. El técnico dejó algo de incertidumbre en la previa del encuentro en Vigo, al hablar de Morlanes. Su frase sonó algo inquietante al decir que Morlanes "será un jugador importante aquí el año que viene, esté yo, o no".

Así que la pelota está en el tejado de Aguirre porque la oferta hace tiempo que el club se la hizo llegar a su agente. El club mientras tanto le lanza guiños como el que ha compartido en Twitter con los puntos que lleva el técnico mexicano desde su llegada, 50 puntos en 38 partidos, los 29 de esta temporada y los nueve de la pasada campaña con la salvación agónica.





Veremos cuál es la decisión de Javier Aguirre.