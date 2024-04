Los hijos del barro ya tienen su Cartuja, que es tanto como decir su Mestalla, que es tanto como decir que ya han vivido lo mismo que sus padres y abuelos. La derrota en los penaltis ante el Athletic en la final de la Copa del Rey 2024 guarda paralelismo con lo ocurrido hace 26 años en Mestalla. La diferencia es que aquella final parecía ganada por el Mallorca en los penaltis y esta no dio buenas sensaciones desde el tiro de Morlanes detenido por Agirrezabala.

Esta generación de jóvenes mallorquinistas ha perdido su final de la Copa del Rey, una final en la que el RCD Mallorca de Aguirre llevó al límite al Athletic de Valverde, una final en la que el Mallorca hizo un ejercicio de resistencia que todos esperaban, no tan brutal como el del 98 con dos jugadores menos aquel día, pero igualmente espartana.

Si se imaginaba esta final entre el Athletic y el Mallorca en La Cartuja de Sevilla de alguna manera era así, con el Athletic a oleadas y el Mallorca cómodo en su defensa colocando bien su cuerpo como un púgil fuerte, listo y ágil, cómodo sin recibir golpes duros y esperando soltar su contra y derribar al adversario a la lona. El Athletic estuvo desquiciado por momentos, fuera del partido, con su increíble hinchada enmudecida, noqueada, desconertada tras el gol de Dani Rodríguez. Pocos como Dani plasman la evolución de este Mallorca, de este ciclo, Raíllo, Abdón, Valjent y Dani. Y fue precisamente a pase del capitán Raíllo, listo y hábil para ver a su compañero Dani,quien metió un golazo.

La final estaba donde quería el Mallorca, sufrir iban a sufrir porque el Athletic tarde o temprano acabaría conectando a sus flechas, sobre todo Nico Williams, el hombre de la final, pero luego podía aparecer la calidad de Galarreta, Sancet, Iñaki, Guruzeta o la experiencia de Berenguer, Raúl etc. En ese momento, Aguirre reequilibró la contienda pasando del 5-3-2 al 5-4-1 piernas frescas con Antonio y Morlanes. Mientras Samú estaba en todas partes, los del Athletic habrán soñado con el portugués porque le veían por todas partes pero sólo era un jugador, no tenía Samú Costa a ningún doble en el césped. Si alguien ha echado en falta en el césped esta final es al goleador de la Copa, Abdón Prats. Sus imágenes son calentando, hablando con Aguirre ante la posibilidad de quedarse fuera por las leiones de los defensas, (como así ocurrió) Valjent, Copete y Lato. Y después las lágrimas. Abdón es la imagen del corazón mallorquinista y las lágrimas de esta final. Morlanes es la otra imagen. Desconsolado. Bajo el precioso azul turquesa, no es color bermellón (que no podía ser) pero también es mar de Mallorca, miles de jóvenes mallorquinistas que adoran a Abdón lloraron con él.

Ganar una final y ganar una Copa o un título es ganar la gloria, pero perder al estilo del Mallorca es ganar el corazón de la afición. Por ello, esta derrota en los penaltis ante el Athletic en la final de la Copa del Rey 2024 en Sevilla refuerza el orgullo de los mallorquinsitas, que querian la Copa, que se movilizaron por aire, mar y tierra para estar en Sevilla, que gastaron lo que no podían seguramente muchos por estar ahí, demasiado, porque el fútbol se pone cada vez más difícil para el bolsillo de la gente, se movilizaron en la isla los que se quedaron. Era menos, muchos, muchos menos que esa marea rojiblanca del Atlhletic, pero eran una inmensa minoría que cantaron el himno del Mallorca y se hicieron notar, que corearon el himno de España y se hicieron notar, que vibraron y que lloraron. Lo vieron muy cerca.

Y así fue como los hijos del barro del que viene este RCD Mallorca que hace siete años estaba en Segunda B, han moldeado la figura de un corazón con el escudo del Mallorca. No fue la Copa que Abdón Prats moldeaba días antes de la final en Marca, pero lo que ha quedado grabajo e irrompible es el corazón mallorquinista en una tierra de fang como Mallorca, pero un club que ha tenido que ir al fútbol modesto para renacer hace siete años.

Los mallorquinistas no sabían cuando volverían a una final, por eso se ha tomado como un regalo, como una ocasión, como una fiesta, como una oportunidad. No hay derrota sino orgullo. Ser del Mallorca es abonarse al sufrimiento, "passar pena", así ha sido siempre pero no hay nada más fuerte que una a esta tierra. No hay mayor movimiento social o de cualquier otra índole en la isla que sea capaz de unir intergeneracionalmente a los mallorquines, sean nacidos o no en la isla, que el RCD Mallorca. El club ha recuperado a su afición, o la afición ha recuperado a su club.

Vivió sus colpasos el RCD Mallorca como todo club de fútbol que haya perdurado en el tiempo, y pareciera que algo moría con aquel colapso institucional, económico y sobre todo deportivo que llevó al club hasta la Segunda B a pesar de haber encontrado inversores potentes. Venía el Mallorca en caía libre y parecía que sólo los fieles lo resistirían, que sólo los mallorquinistas de toda la vida seguirían pero no fue así, miles de jóvenes desarrollaron más sentido de pertenencia y supieron que dependía de ellos. Estaban en la miseria pero era su miseria, su Mallorqueta. Creyeron y les fue dado. Esta semana irán orgullosos a ver si su equipo otra vez se comporta como un grupo de honderos mallorquines rechazando una invasión.