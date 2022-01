El Palmer vuelve a entrenar pendiente de la salida de Fjellerup

El Palmer Alma Mediterránea ha vuelto al trabajo tras tener que parar entrenamientos presenciales la semana pasada. Tres positivos tuvieron la culpa de que no se pudiera jugar el partido contra Cáceres del domingo y que aún no tiene fecha. Antes de fin de año se tuvo que aplazar el encuentro contra el Oviedo.

El equipo ya se entrena con normalidad en el Palacio de San Moix pero con un nuevo sobresalto, con Máximo Fjellerup en la puerta de salida por voluntad propia. El jugador saldrá a otro equipo LEB Oro, se especula que el Girona. La mala temporada del equipo, colista con sólo una victoria, también han salido los otros dos jugadores argentinos, Ruesga y Lugarini hace unas semanas.

El internacional argentino no ha acabado de ser un jugador decisivo durante la presente temporada a pesar de las enormes expectativas, pero es uno de los referentes del equipo y de los que llevaban el peso anotador del equipo. Con el fichaje de Elijah Brown, que aún no se ha incorporado al equipo, el Palmer había obtenido más capacidad anotadora desde el perímetro, pero la baja de Fjellerup es un golpe importante para el equipo, que está hundido pero no desahuciado porque hay margen aunque no sobra el tiempo para conseguir victorias y salvar la categoría. El equipo está a tres victorias de permanencia en este momento.

Mientras el equipo prepara el duelo contra el Força Lleida del domingo a las 17:30h en Son Moix. Hay que recordar de que a pesar de la entrada en vigor del certificado covid para los espectadores en el deporte balear, éste sólo se exige en competiciones autonómicas y el Govern no lo exige en competiciones nacionales. Otra contradicción más de la actual normativa.